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المقاومة الوطنية تعلن استهداف زورق للاحتلال في بحر مدينة غزة

1/15/2024 7:14:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب "المقاومة الوطنية" الجناح العسكري لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" استهداف أحد الزوارق الحربية التابعة للاحتلال بصاروخ موجه في بحر مدينة غزة، رداً علي قصف منازل الفلسطينيين بمنطقة تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة.

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