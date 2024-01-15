المقاومة الوطنية تعلن استهداف زورق للاحتلال في بحر مدينة غزة
التاريخ
1/15/2024 7:14:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب "المقاومة الوطنية" الجناح العسكري لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" استهداف أحد الزوارق الحربية التابعة للاحتلال بصاروخ موجه في بحر مدينة غزة، رداً علي قصف منازل الفلسطينيين بمنطقة تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة.
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