الحرس الثوري الإيراني يتبنى قصف أربيل بصواريخ باليستية

الحرس الثوري الإيراني يتبنى قصف أربيل بصواريخ باليستية
التاريخ
1/15/2024 7:14:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبنى الحرس الثوري الإيراني القصف الذي طال مدينة أربيل شمال العراق مشيرا إلى أنه هاجم "مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران" في المدينة.
وفي بيان له قال الحرس الثوري الإيراني إن القصف جاء ردًا على "الجرائم الأخيرة" التي ارتكبها "أعداء إيران".
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