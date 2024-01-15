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الحرس الثوري الإيراني يتبنى قصف أربيل بصواريخ باليستية

1/15/2024 7:14:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبنى الحرس الثوري الإيراني القصف الذي طال مدينة أربيل شمال العراق مشيرا إلى أنه هاجم "مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران" في المدينة.
وفي بيان له قال الحرس الثوري الإيراني إن القصف جاء ردًا على "الجرائم الأخيرة" التي ارتكبها "أعداء إيران".

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