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اشتباكات على الحدود المصرية الفلسطينية

1/15/2024 7:14:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال عن اشتباكات بين مجموعة مسلحة وقواته على الحدود المصرية الفلسطينية ليل الاثنين.


وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن نحو 20 شخصا، بينهم مسلحون وصلوا من مصر إلى المنطقة الحدودية.


وأشار إلى أن جنود الاحتلال العاملين في المنطقة فتحوا النار على المسلحين، ولاحقا تم اكتشاف عدة إصابات.


من جهتها القناة السابعة العبرية، أفادت بتبادل إطلاق نار غير معتاد على الحدود مع مصر .

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