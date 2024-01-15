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ندوة بالأغوار الشمالية تناقش دور البرامج الخيرية في الحد من العنف الأسري

1/15/2024 3:13:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع دائرة الإفتاء والإرشاد الديني بمديرية الأمن العام ومديرية التنمية الاجتماعية باللواء، اليوم الاثنين، ندوة تناولت "أهمية البرامج الخيرية في الحد من العنف الأسري".


وأكد مساعد مدير الأوقاف للشؤون الإدارية والمالية، رئيس قسم الزكاة، رائد السعد، أهمية الدور الفاعل الذي يقوم به صندوق الزكاة، في الحد من العنف الأسري، وحفظ الأمن المجتمعي من خلال مشاريع انتاجية يقدمها للأسر العفيفة، والتي توفر دخلاً مادياً يسهم في الاستقرار الأسري.

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