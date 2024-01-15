السير تتعامل مع حادث في عمان وتهيب بالسائقين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة السير ان كوادرها يتعاملون حالياً مع حادثة اصطدام ونش (مُحمّل بآلية ثقيلة) بجسر الفردوس، للسير القادم من ناعور باتجاه مرج الحمام، الأمر الذي نتج عنه تحويل حركة المركبات باتجاه إشارات إسكان عالية .
واشارت ان كوادرها المتواجدة في الموقع الآن تعمل على التعامل مع أثر الحادث، وتسيير حركة المركبات.
واهابت الادارة بالسائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير .
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