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السير تتعامل مع حادث في عمان وتهيب بالسائقين

1/15/2024 3:13:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة السير ان كوادرها يتعاملون حالياً مع حادثة اصطدام ونش (مُحمّل بآلية ثقيلة) بجسر الفردوس، للسير القادم من ناعور باتجاه مرج الحمام، الأمر الذي نتج عنه تحويل حركة المركبات باتجاه إشارات إسكان عالية .

واشارت ان كوادرها المتواجدة في الموقع الآن تعمل على التعامل مع أثر الحادث، وتسيير حركة المركبات.


واهابت الادارة بالسائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير .




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