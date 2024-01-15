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مصدر يمني: الحوثيون استهدفوا سفينة متجهة إلى إسرائيل

1/15/2024 3:13:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مصدر عسكري يمني إن قوات (جماعة أنصار الله) الحوثيين استهدفت سفينة في البحر الأحمر كانت تتجه إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن "الاستهداف جاء بعد رفض السفينة التحذيرات التي وجهت إليها".
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اكدت إصابة سفينة بصاروخ من الأعلى قرب عدن جنوبي اليمن.

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