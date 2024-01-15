مصدر يمني: الحوثيون استهدفوا سفينة متجهة إلى إسرائيل

مصدر يمني: الحوثيون استهدفوا سفينة متجهة إلى إسرائيل
التاريخ
1/15/2024 3:13:50 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مصدر عسكري يمني إن قوات (جماعة أنصار الله) الحوثيين استهدفت سفينة في البحر الأحمر كانت تتجه إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن "الاستهداف جاء بعد رفض السفينة التحذيرات التي وجهت إليها".
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اكدت إصابة سفينة بصاروخ من الأعلى قرب عدن جنوبي اليمن.
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