Tuesday, 16 January 2024 12:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حماس تكشف مصير الأسرى الإسرائيليين الذين ظهروا بالفيديو

1/15/2024 3:13:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت كتائب القسام مصير 3 اسرى إسرائيليين نشرت لهم فيديو يوم امس.
وأكدت القسام في الفيديو على لسان الاسيرة الثالثة مقتل اثنين من الاسرى ، هما يوسي شرعابي وتايس فريسكي في قصف للجيش الإسرائيلي على غزة.
ويأتي التسجيل بعد تسجيلين بثا في وقت سابق للأسرى الثلاث بعنوان "حكومتكم تكذب" .

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN15012024000208011052ID1107723572

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث