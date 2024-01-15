حماس تكشف مصير الأسرى الإسرائيليين الذين ظهروا بالفيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت كتائب القسام مصير 3 اسرى إسرائيليين نشرت لهم فيديو يوم امس.
وأكدت القسام في الفيديو على لسان الاسيرة الثالثة مقتل اثنين من الاسرى ، هما يوسي شرعابي وتايس فريسكي في قصف للجيش الإسرائيلي على غزة.
ويأتي التسجيل بعد تسجيلين بثا في وقت سابق للأسرى الثلاث بعنوان "حكومتكم تكذب" .
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