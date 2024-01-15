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جمعية الفنادق: تواضع نسب الإشغال بالفنادق خلال كانون الثاني

1/15/2024 3:13:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت جمعية الفنادق الأردنية، إنه وبحسب إحصائيات قسم الدراسات بالجمعية، بلغت نسب الأشغال في المنشآت الفندقية خلال الفترة الحالية وحتى نهاية كانون الثاني بالعاصمة عمان 22 بالمئة، والبحر الميت 11 بالمئة، فيما بلغت في البترا 9 بالمئة.


وأضاف نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، شهد القطاع الفندقي في المملكة تراجعًا كبيرًا في نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية، على عكس الأعوام السابقة في هذا الوقت، خاصة في المناطق السياحية المهمة مثل العقبة، والبترا، والبحر الميت، مبيناً أن نسب الإشغال في هذه المناطق كانت تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال هذه الفترة في الأعوام السابقة.

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