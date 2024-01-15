فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى الـ 4 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار عن مغذيات الصافي وبئر مذكور سيكون من 9 صباحاً وحتى الـ 4 عصراً، فيما سيشمل مناطق: النقع وعنيزة والسمار وفيفا والمعمورة والسلماني والغويبة ومناطق توزيع العقبة.

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