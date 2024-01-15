فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى الـ 4 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الجنوبية، غداً الثلاثاء، لغايات الصيانة للشبكة واستبدال قاطع متوسط.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار عن مغذيات الصافي وبئر مذكور سيكون من 9 صباحاً وحتى الـ 4 عصراً، فيما سيشمل مناطق: النقع وعنيزة والسمار وفيفا والمعمورة والسلماني والغويبة ومناطق توزيع العقبة.
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