القسام تكشف عن عملية مزلزلة مساء اليوم
التاريخ
1/15/2024 3:13:48 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام مساء الأثنين أن مجاهديها أغاروا من أحد الأنفاق على قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة من مسافر صفر، وأجهزوا على 5 جنود شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN15012024000208011052ID1107723568
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.