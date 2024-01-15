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القسام تكشف عن عملية مزلزلة مساء اليوم

1/15/2024 3:13:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام مساء الأثنين أن مجاهديها أغاروا من أحد الأنفاق على قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة من مسافر صفر، وأجهزوا على 5 جنود شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

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