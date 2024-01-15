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رئيس هيئة الأركان يستقبل مساعد رئيس هيئة الأركان اليابانية

1/15/2024 3:13:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة اليابانية الفريق ناجمو والوفد المرافق.


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

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