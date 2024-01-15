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محافظ جرش يؤكد أهمية النهوض بالواقع التعليمي بالمحافظة

1/15/2024 3:13:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، أهمية النهوض بالواقع التعليمي في المحافظة خدمة للطلبة.


وأشار خلال زيارته اليوم لمديرية تربية جرش بمناسبة فوزهم بمبادرة حقق وحصولهم على المركز الأول على مستوى المملكة بمجال عدد المستفيدين من المبادرة الى أهمية المتابعة والاهتمام والوقوف إلى جانب المعلم والارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم الدعم والإسناد وكل ما يلزم للمديرية.

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