محافظ جرش يؤكد أهمية النهوض بالواقع التعليمي بالمحافظة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، أهمية النهوض بالواقع التعليمي في المحافظة خدمة للطلبة.
وأشار خلال زيارته اليوم لمديرية تربية جرش بمناسبة فوزهم بمبادرة حقق وحصولهم على المركز الأول على مستوى المملكة بمجال عدد المستفيدين من المبادرة الى أهمية المتابعة والاهتمام والوقوف إلى جانب المعلم والارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم الدعم والإسناد وكل ما يلزم للمديرية.
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