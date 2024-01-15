وقفة تضامنية بمخيم إربد نصرة لغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذت فعاليات شعبية في مخيم إربد مساء اليوم الإثنين، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحت شعار "أوقفوا مجازر الاحتلال في غزة"" .
وندد المشاركون في الوقفة التي دعت اليها لجنة العمل الوطني بالمخيم باستمرار المجازر التي تركتبها قوات الاحتلال المدعومة أميركيا ضد قطاع غزة، مؤكدين أن ما يقوم به الاحتلال حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي دون مراعاة لأبسط القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
ودعوا أحرار العالم الى التحرك القوي لوقف العدوان الغاشم على غزة والاجراءات التعسفية التي تقوم بها قوات الاحتلال، واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN15012024000208011052ID1107723565
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.