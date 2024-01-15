وقفة تضامنية بمخيم إربد نصرة لغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذت فعاليات شعبية في مخيم إربد مساء اليوم الإثنين، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحت شعار "أوقفوا مجازر الاحتلال في غزة"" .



وندد المشاركون في الوقفة التي دعت اليها لجنة العمل الوطني بالمخيم باستمرار المجازر التي تركتبها قوات الاحتلال المدعومة أميركيا ضد قطاع غزة، مؤكدين أن ما يقوم به الاحتلال حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي دون مراعاة لأبسط القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.



ودعوا أحرار العالم الى التحرك القوي لوقف العدوان الغاشم على غزة والاجراءات التعسفية التي تقوم بها قوات الاحتلال، واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

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