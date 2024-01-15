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محاضرة في الكورة تحث على إسناد الفتوى لأهلها

1/15/2024 3:13:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف لواء الكورة غربي إربد اليوم الإثنين، محاضرة توعوية تناولت "الفتوى وشروطها وأحكامها"، بمشاركة أئمة ووعاظ وواعظات المديرية.


وقال مدير أوقاف الكورة خالد بني ياسين، إن تنظيم النشاطات التوعوية تأتي لرؤية وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في تعزيز مبدأ التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني لرفد الأئمة والوعاظ والواعظات بالخبرات والمهارات بغية التصدي للوقائع المستجدة لغاية الحفاظ على الأمن المجتمعي.

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