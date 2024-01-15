محاضرة في الكورة تحث على إسناد الفتوى لأهلها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف لواء الكورة غربي إربد اليوم الإثنين، محاضرة توعوية تناولت "الفتوى وشروطها وأحكامها"، بمشاركة أئمة ووعاظ وواعظات المديرية.
وقال مدير أوقاف الكورة خالد بني ياسين، إن تنظيم النشاطات التوعوية تأتي لرؤية وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في تعزيز مبدأ التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني لرفد الأئمة والوعاظ والواعظات بالخبرات والمهارات بغية التصدي للوقائع المستجدة لغاية الحفاظ على الأمن المجتمعي.
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