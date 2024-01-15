الرصيفة: أمسية شعرية تصور مشاهد القتل والدمار في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم الاثنين أمسية شعرية وفنية تحت عنوان "غزة تنزف" في قاعة حزب الائتلاف الوطني بلواء الرصيفة ضمن أنشطة المنتدى لدعم النضال الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة العدوان الاسرائيلي.
وشارك في الأمسية التي أدراها نائب رئيس المنتدى محمود الحاج صالح، الشعراء شفيق العطاونة، و عقل قدح و رائد جبريل.
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