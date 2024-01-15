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الرصيفة: أمسية شعرية تصور مشاهد القتل والدمار في غزة

1/15/2024 3:13:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم الاثنين أمسية شعرية وفنية تحت عنوان "غزة تنزف" في قاعة حزب الائتلاف الوطني بلواء الرصيفة ضمن أنشطة المنتدى لدعم النضال الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة العدوان الاسرائيلي.


وشارك في الأمسية التي أدراها نائب رئيس المنتدى محمود الحاج صالح، الشعراء شفيق العطاونة، و عقل قدح و رائد جبريل.

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