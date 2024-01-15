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مركز جمعة الماجد يضيء عوالم كتب التراث العربي والإسلامي

1/15/2024 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بالتعاون مع جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، محاضرة عن بعد بعنوان «تحقيق كتب التراث العربي والإسلامي من خلال تجميع النصوص للمخطوط الضائع من بطون الكتب المطبوعة»، قدمها الأستاذ فهد علي المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات والباحث في التراث الشعبي.


هدفت المحاضرة إلى تسليط الضوء على جمع نصوص المخطوط الضائع عبر صفحات الكتب والفهارس وكتب المؤلف ذاته الذي ينقل بعضاً من نصوصه في كتبه المطبوعة، وبالتالي فتتبع هذه النصوص، يتيح للباحثين والمحققين إعادة رسم كتاب جديد لكتاب كان في حكم الضائع أو المفقود يضاف إلى المكتبة العربية.


تناولت المحاضرة محاور عدة، من أبرزها: أهمية جمع المادة الضائعة من بطون الكتب، وطبيعة المواد المعرفية والمحتوى التأليفي الذي قام به الباحثون والمحققون، فضلاً عن مناقشة المنهج الذي اتبعه الباحثون والمحققون في سبيل إحياء المخطوط الضائع، وإعادة ترتيبه كما أراده مؤلفه، ونماذج من النقول للمخطوط المفقود؛ والتي جاء بها المؤلفون في مخطوطاتهم التي أصبحت كتُباً مطبوعة، وكُتُب التراجم وأصنافها، وبعض العناوين التي تم جمع مادتها من بطون الكتب، وخرجت كتاباً مطبوعاً، وبعض عناوين المخطوطات التي استخْرجتها من بطون الكتب، وليس لها ذكر في فهارس المخطوطات المطبوعة.


وقد شهدت المحاضرة تفاعلاً كبيراً من الحضور، وكانت نقاشاتهم ثرية من خلال الأسئلة والاستفسارات التي تم طرحها على المحاضر.

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