مهرجان خورفكان المسرحي ينطلق 20 الجاري

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق 20 يناير الجاري أنشطة الدورة التاسعة من مهرجان خورفكان المسرحي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة سنوياً، تجسيداً لاستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز وتنويع منابر واحتفالات «أبو الفنون»، وتعميق وتجديد تواصله وتفاعله مع الجمهور في كل مكان.



ويشهد المهرجان في دورته الجديدة مشاركة العديد من فرق المسرح، وفنون الأداء المحلية والدولية، التي ستقدم مجموعة واسعة من العروض الفنية والتثقيفية والترفيهية على مدار ساعات التظاهرة الكرنفالية، التي تجري فعالياتها إلى ما بعد منتصف الليل.

وتستهل أنشطة المهرجان بالمسيرة الموكبية، التي تتحرك على مدى ستين دقيقة، من ميدان «وادي شي» إلى موقع الفعاليات– منتزه خورفكان، وتتقدمها مركبات مزينة على نحو يعكس الطابع الدرامي للحدث، إضافة إلى فرق الألعاب الحركية والبهلوانية، والعديد من المجاميع الفنية والثقافية والشرطية والمدرسية والكشفية.





منصات

ويضم فضاء المهرجان ثلاث منصات مجهزة بكافة الإمكانات والوسائط الصوتية والضوئية، وقد ميزت بالألوان الأزرق والأحمر والأخضر، تماهياً مع المزاج الفرجوي للاحتفالية، التي تستهل وقائعها بـ«فن العيالة»، الذي يعد من أعرق الفنون الشعبية في الدولة، ويمتزج فيه الغناء بالأداء الحركي، ويروي بأشعاره ومقاماته جانباً من التقاليد والقيم الثرية المجتمع الإماراتي.



ويلي فقرة «العيالة» العرضان المسرحيان المدرسيان «في حقلنا ديك»، الذي ستقدمه مدرسة عاتكة بنت زيد للتعليم الأساسي، و«النملة والجندبة» لمدرسة العقد الفريد للتعليم الأساسي، ويقدمان على «المسرح الأحمر»، وهما من أفضل عروض الدورة الماضية من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، ثم يشهد الجمهور في المنصة نفسها مسرحية «لنتحادث قليلاً» للمخرج جاسم التميمي، التي حازت جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة العاشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.



وتليها فقرة استعراضية من التراث المصري على المسرح الأحمر، وتعقبها مسرحية «المساجين»، التي تقدمها فرقة جوالة كشافة الشارقة (ب) على المسرح الأخضر.



كما يتضمن برنامج العروض مسرحية «المبدعون» الموجهة إلى الأطفال، وتقدم على المسرح الأزرق بوساطة فرقة جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح، عند التاسعة مساء، ويخرجها الفنان مبارك ماشي، إضافة إلى المسرحية الكوميدية «زهايمر مبكر»، التي ستعرض على المسرح نفسه.



ويحفل المهرجان بعدد من العروض الشعبية الأخرى، مثل «الدان»، و«الليو»، إلى جانب لوحات أدائية فولكلورية من أفريقيا والهند.



كما أعدت إدارة المهرجان سلسلة من المسابقات التفاعلية في فنون الأقنعة والزينة والأزياء.