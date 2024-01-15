3 بطولات تنتظر الرامي الإماراتي سلطان صالح بعد فوزه بجائزة الإبداع الرياضي

قال سلطان صالح محمد حسن لاعب نادي الذيد للرماية الفائز مؤخراً بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في فئة أفضل ناشئ إماراتي، إنه يواصل استعداداته لخوض جميع المنافسات المقبلة في العام 2024، من أجل تطوير نفسه تمهيداً لتحقيق حلمه الأبرز في نيل ميداليات رفيعة المستوى في البطولات الدولية المقبلة وبطولة العالم، وصولاً إلى المشاركة في الدورة الأولمبية 2028، مقدماً أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لدعمه الكبير.

وأثنى الرامي سلطان صالح على رعاية ودعم مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عيسى هلال الحزامي ومجلس إدارة نادي الذيد برئاسة سالم بن هويدن الكتبي والشكر موصول لمدربه في النادي والمنتخب كابتن معمر عماد العلاف، الذي أسهم في اكتشافه وتطوير مستواه بشكل مميز ولأسرته وزملائه لدعمهم ورعايتهم التي أسهمت لوصوله للمرحلة الحالية من العطاء والإنجاز.

وكشف أفضل ناشئ إماراتي، أنه بانتظاره 3 بطولات مهمة يستعد لها حالياً بأفضل صورة ممكنة وهي الدورة الخليجية الأولى للشباب التي ستقام في أبريل القادم في الدولة، كما يطمح للمشاركة في بطولة كأس العالم التي ستعقد في 12 مايو المقبل في العاصمة الأذربيجانية - باكو إلى جانب المشاركة في كأس العالم للشباب التي ستقام في 27 يونيو المقبل في ألمانيا.

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