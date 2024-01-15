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المضافة حديثاً إلى جدول فعاليات جولة دي بي ورلد..عبدالله الهاشمي يشيد بنجاح «دبي إنفيتيشنال للغولف»

1/15/2024 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أشاد اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات العربية للغولف عضو مجلس إدارة الاتحادين العربي والآسيوي للغولف بنجاح بطولة دبي إنفيتيشنال للغولف، المضافة حديثاً إلى جدول فعاليات جولة دي بي ورلد، وأقيمت للمرة الأولى، وشارك فيها 60 لاعب غولف محترفاً، و60 هاوياً بمقدمتهم ألمع نجوم اللعبة في العالم، وفاز بلقبها الإنجليزي تومي فليتوود.

وهنأ اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي الفائزين مقدماً الشكر لراعي البطولة، وأوضح أن الإمارات تعتبر ثاني أكثر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة على صعيد احتضان البطولات الدولية للغولف بمستوى احترافي عالٍ، وأكد أن اتحاد اللعبة يسعى دائماً لتقديم الدعم للبطولات لها، متطلعاً أن تسهم في زيادة انتشار اللعبة وجذب الناشئين لممارستها، مع إطلاق الاتحاد بالتعاون مع عقارات جميرا للغولف وموانئ دبي العالمية والجولة الأوروبية، برنامج موجه للمدارس تحديداً.

وأشاد الهاشمي بمكاسب بطولة دبي إنفيتيشنال للغولف، وقال: تشكل رياضة الغولف عنصراً سياحياً جاذباً، فالبطولة تابعها الملايين بالحضور أو عبر وسائل الإعلام، وهو ما يجعلها تحقق مكاسب ترويجية وإعلامية عدة، إلى جانب مكاسب رياضية بمشاركة نخبة لاعبي العالم.

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