بقيادة ساديو ماني.. السنغال تبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس أفريقيا بثلاثية في جامبيا



فاز منتخب السنغال على نظيره جامبيا بنتيجة 3 / صفر مساء اليوم الإثنين في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.سجل باب جايي الهدف الأول وأضاف لامين كامارا "ثنائية" في الدقائق 4 و52 و86 لينتزع المنتخب السنغالي أول ثلاث نقاط في حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه في النسخة الأخيرة عام 2022.

وكان منتخب جامبيا أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه إيبو آدامز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وتشهد الجولة الثانية بالمجموعة قمة أفريقية ستقام يوم الجمعة المقبل بين منتخبي السنغال والكاميرون، بينما يلعب منتخب غينيا ضد جامبيا في نفس المجموعة.

وتقام النسخة 34 من كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 10 فبراير المقبل.

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