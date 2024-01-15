توقف نبضه..وفاة المتسابق الإسباني فالكون إثر حادث في رالي دكار بالسعودية

قال فريق سائق الدراجات النارية الإسباني كارليس فالكون إن الأخير توفي اليوم الاثنين بعد أكثر من أسبوع على تعرض لحادث في رالي دكار بالسعودية.

وكان فالكون (45 عاما) في غيبوبة مستحثة طبيا منذ نقله إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة نتيجة سقوطه خلال المرحلة الثانية من الرالي في السابع من يناير

الجاري.

وأبلغ ديفيد كاستيرا مدير السباق الصحفيين حينها إن المتسابق، الذي كان ينافس في سباق التحمل للمرة الثانية، قد تم إنعاش قلبه من قبل طبيب هرع إلى موقع الحادث بعد توقف نبض المتسابق.

وقال فريق توين تريل للسباقات في بيان عبر حسابه على إنستجرام "رحل عنا كارليس، الفريق الطبي أكد أن الضرر العصبي الناجم عن توقف عضلة القلب والجهاز التنفسي وقت وقوع الحادث لم يكن بالإمكان علاجه.

"كارليس كان شخصا مبتسما ونشيطا دائما، وكان يستمتع بشغف بكل ما يقوم به، خاصة الدراجات النارية.

"رحل عنا وهو يقوم بشيء كان يحلم به، وهو التسابق في دكار"

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