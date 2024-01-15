اعتماد هشام الزرعوني ممثلاً للإمارات في اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا



اعتمدت اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا في اجتماعها الأخير تسمية المناصب الشاغرة في عضوية اللجنة التنفيذية.وتم تعيين كل من محمد خليفة السويدي، نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وأحمد عقلة العنزي، ممثلاً عن اتحاد الكرة الكويتي، وهشام الزرعوني عن الاتحاد الإماراتي.

وكانت اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم عقدت اجتماعها الثاني والثلاثين السبت الماضي الموافق 13 الحالي لمناقشة العديد من البنود والمحاور، وفقا لما أفاد به بيان صادر عن اللجنة المحلية المنظمة لأمم آسيا 2023.

وترأس سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد غرب آسيا، الاجتماع الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة على هامش بطولة كأس أمم آسيا 2023 في قطر.

واطلعت اللجنة التنفيذية على تقرير النشاطات التي أنجزها الاتحاد منذ انعقاد آخر اجتماع للجنة عام 2023، إلى جانب المقترحات المدرجة على أجندة 2024.

كما صادقت اللجنة على استراتيجية الاتحاد للعام 2024 حيث يسعى الاتحاد لتنظيم بطولات عالية المستوى ونشاطات تطويرية للارتقاء بمستوى كرة القدم في المنطقة.

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