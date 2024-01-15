اتهام إيفرتون ونوتنجهام فورست بارتكاب انتهاكات مالية في الدوري الإنجليزي

تمت إحالة ناديي إيفرتون ونوتنجهام فورست إلى لجنة مستقلة للتحقيق معهما عقب اتهامهما بانتهاك اللوائح المالية الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصدر الناديان بيانين يكشفان خلالهما بإحالتهما للتحقيق، عقب اتهامهما بخرق قواعد الربحية والاستدامة الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن تؤكد رابطة المسابقة تلك الأنباء بعد دقائق.

وفي حال إدانة الناديين وثبوت الاتهامات عليهما، فإنهما يواجهان خطر خصم النقاط من رصيدهما في البطولة.

ويتعين على الناديين تقديم إجاباتهما الرسمية بشأن تلك الاتهامات في غضون 14 يوما.

وتعرض إيفرتون لخصم 10 نقاط من رصيده بالموسم الحالي للبطولة في

نوفمبر الماضي، بسبب مخالفة مالية سابقة، عقب إحالته للجنة التحقيق في مارس الماضي، علما بأن النادي تقدم باستئناف ضد هذه العقوبة.

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