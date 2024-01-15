اتهام إيفرتون ونوتنجهام فورست بارتكاب انتهاكات مالية في الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Al-Bayan)
تمت إحالة ناديي إيفرتون ونوتنجهام فورست إلى لجنة مستقلة للتحقيق معهما عقب اتهامهما بانتهاك اللوائح المالية الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأصدر الناديان بيانين يكشفان خلالهما بإحالتهما للتحقيق، عقب اتهامهما بخرق قواعد الربحية والاستدامة الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن تؤكد رابطة المسابقة تلك الأنباء بعد دقائق.
وفي حال إدانة الناديين وثبوت الاتهامات عليهما، فإنهما يواجهان خطر خصم النقاط من رصيدهما في البطولة.
ويتعين على الناديين تقديم إجاباتهما الرسمية بشأن تلك الاتهامات في غضون 14 يوما.
وتعرض إيفرتون لخصم 10 نقاط من رصيده بالموسم الحالي للبطولة في
نوفمبر الماضي، بسبب مخالفة مالية سابقة، عقب إحالته للجنة التحقيق في مارس الماضي، علما بأن النادي تقدم باستئناف ضد هذه العقوبة.
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