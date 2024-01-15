العراق يستهل مشواره في كأس آسيا بثلاثية في شباك إندونيسيا



استهل منتخب العراق الأول لكرة القدم، مشواره في بطولة كأس آسيا المتواصلة في قطر منذ 12 يناير الجاري حتى 10 فبراير المقبل،

بالفوز على نظيره الإندونيسي بثلاثة أهداف لهدف اليوم الاثنين في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، ليقتنض اسود الرافدين أول 3 نقاط ثمينة.

سجل ثلاثية العراق، مهند علي "د17"، وأسامة رشيد "د45+7"، وأيمن حسين "د75"، فيما سجل لمنتخب اندونوسيا لاعبه مارسيلينيو فيردينان "د37".

وتضم المجموعة الآسيوية الرابعة إلى جانب العراق وإندونيسيا، اليابان التي فازت في المباراة الأولى على فيتنام بأربعة أهداف لهدفين، ليتصدر "الساموراي" منتخبات المجموعة بفارق الأهداف عن "أسود الرافدين".

ويكتسب لقاء العراق واليابان 19 الجاري في الجولة الثانية من البطولة، أهمية فائقة، كونه يقود الفائز إلى دور ال16، وهو ما يرفع من مؤشرات الأهمية للقمة المرتقبة.

وتعد خسارة منتخب إندونيسيا أمام نظيره العراقي، الأولى في مبارياته الافتتاحية طوال مشاركاته ال 5 في كأس آسيا.

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