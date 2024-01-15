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ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس: اخطط لمستقبل فريقي ولا ألتفت للمنتقدين

1/15/2024 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)



أكد ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس أنه يخطط لمستقبل فريقه على المدى البعيد كما يركز على الحاضر، ولا يفكر في إسكات منتقديه.

وبإمكان يوفنتوس أن يقلص الفارق مع إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي، إلى نقطتين فقط عبر الفوز على ضيفه ساسولو مساء غدا الثلاثاء، بعد أن غاب اللقب المحلي عن خزائن النادي في المواسم الثلاثة الماضية، منذ أن حصد لقبه التاسع على التوالي في موسم 2019 /2020.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "نتحدث كفريق وندرك أننا مازلنا نفتقد الكثير من الأمور لبلوغ هدفنا بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا ، نقطع الطريق خطوة بخطوة، لذا فإننا نواجه ساسولو غدا ثم سنفكر في مباراة ليتشي".

وأضاف نريد أن نتجنب التنبؤ على المدى الطويل، من الأفضل التركيز على المدى القصير".

وأشار "لا أفكر فيما إذا كنت استعدت ثقة الجماهير من عدمه، نؤدي بشكل جيد بفضل الأولاد الذين يدخلون الملعب ويفوزون بالمباريات".
وأوضح "كل من حول الفريق يبذل قصارى جهده من أجل وضع الفريق في أفضل مكانة ممكنة".

وأكد "هناك اختلافان كبيران بيننا وبين إنتر، الأول هو أننا فريقا تم تأسيسه من أجل الفوز بالدوري الإيطالي".

وختم بالقول "نحن يوفنتوس وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا ، لكن كرة القدم لا تنتهي في 25 مايو، علينا أيضا أن نفكر في المواسم التالية من أجل هذه المجموعة من اللاعبين".

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