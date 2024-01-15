بمشاركة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.. اتحاد كلباء ينظم التحدي الرياضي السنوي لمنتسبي النادي



نظمت إدارة نادي اتحاد كلباء، يوماً رياضياً مفتوحاً لمنتسبي النادي، ضم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعدداً من المدربين والإداريين والموظفين، وأقيم في منطقة مليحة، وذلك ضمن خططه المجتمعية التي تهدف لتعزيز التواصل بين أفراد أسرة النادي ووفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي

وشهد إقامة مباريات رياضية في كرة القدم الخماسية والكرة الطائرة والجري والشطرنج ورياضات أخرى، كما تم تنظيم مسابقات ذات طابعين ثقافي ورياضي، وتقديم جوائز على المشاركين، كما شهد تنظيم بعض الفعاليات المصاحبة التي جمعت أعضاء مجلس الإدارة والموظفين.

بدوره ثمن راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس الإدارة الجهود التي بذلتها اللجنة المجتمعية للنادي وعبر عن سعادته للتفاعل الكبير بين المشاركين، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تأتي في إطار تحقيق رؤية مجلس الإدارة بتقليل الروتين لتحسين أجواء العمل وتعزيز الروح الرياضية لتحقيق الأهداف والبرامج المستهدفة.

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