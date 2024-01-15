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منتخبنا ثانياً في الدور الأول بآسيوية اليد

1/15/2024 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


اختتم منتخبنا الوطني للكرة اليد مشواره في منافسات الدور التمهيدي للبطولة الآسيوية الـ 21 بحصوله على المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ويصعد إلى المجموعة الأولى بالدور الرئيسي إلى جانب منتخب اليابان الذي أنهى الدور التمهيدي بتصدره المجموعة الثالثة، وإلى جانب أول المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثانية واللذين سيتحددان غداً الثلاثاء في ختام الدور التمهيدي ليتنافسوا على بطاقتين من الأربع بطاقات المؤهلة للمشاركة في بطولة العالم 2025 بكرواتيا والدنمارك.

جاء ذلك بخسارته أمام نظيره منتخب البحرين صاحب الأرض والضيافة والجمهور بنتيجة 15/34 ودانت أفضلية اللعب والنتيجة لأصحاب الأرض وخاصة بعد أن أنهى الشوط الأول لصالحه 15/8 وكان منتخبنا خلال مشواره في الدور الأول للبطولة وضمن مجموعته الرابعة قد حقق فوزين على هونج كونج وأوزبكستان بنتيجة 29/24 و 39/15.

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