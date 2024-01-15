منتخبنا ثانياً في الدور الأول بآسيوية اليد

(MENAFN
- Al-Bayan)
اختتم منتخبنا الوطني للكرة اليد مشواره في منافسات الدور التمهيدي للبطولة الآسيوية الـ 21 بحصوله على المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ويصعد إلى المجموعة الأولى بالدور الرئيسي إلى جانب منتخب اليابان الذي أنهى الدور التمهيدي بتصدره المجموعة الثالثة، وإلى جانب أول المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثانية واللذين سيتحددان غداً الثلاثاء في ختام الدور التمهيدي ليتنافسوا على بطاقتين من الأربع بطاقات المؤهلة للمشاركة في بطولة العالم 2025 بكرواتيا والدنمارك.
جاء ذلك بخسارته أمام نظيره منتخب البحرين صاحب الأرض والضيافة والجمهور بنتيجة 15/34 ودانت أفضلية اللعب والنتيجة لأصحاب الأرض وخاصة بعد أن أنهى الشوط الأول لصالحه 15/8 وكان منتخبنا خلال مشواره في الدور الأول للبطولة وضمن مجموعته الرابعة قد حقق فوزين على هونج كونج وأوزبكستان بنتيجة 29/24 و 39/15.
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