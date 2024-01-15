الانتهازيون... احذر منهم

منذ فجر تاريخ البشرية، والاحتياجات والرغبات المتنوعة للإنسان ماثلة ومتواجدة، ومع تطوره ونشوء الحضارات والأمم، تزايدت هذه الاحتياجات، وتعددت لتشمل كافة مجالات الحياة، من الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وأصبحت المصالح الشخصية، وما يتعلق بها من مصالح العائلة أو العشيرة أو الفئة هي العامل المؤثر لنشاطه، والأساس الذي يعتمد عليه لتكوين علاقاته.

هذه الحالة مع استمرارها وتطورها على مر التاريخ أصبحت من أهم القضايا التي تشغل الفرد والفئات والمجموعات، وهو الصراع على الوجود والمصالح خاصة المصالح عندما تكون ضيقة وآنية ولا تمثل الجميع.

أولئك الذين يغيرون مواقفهم وقناعاتهم ومبادئهم بالبساطة نفسها التي يغيرون بها قمصانهم وملابسهم، يفعلون ذلك مقابل مصالح ومنافع شخصية، الذين يعملون على أن يظلوا في الواجهة حتى لو كان ذلك على حساب كرامتهم، هم أنفسهم من يقولون بأن هذا عدونا، وهو بالأمس صديقهم.

الفرد الانتهازي، مواقفه وقناعاته الفكرية مؤقتة، ومتلونة، وقابلة للتغير، كذلك تجمع الأفراد الانتهازيين إن كانوا في حزب أو مجموعة سياسية أو تكتل له هدف وغاية يريد تحقيقها، إنهم جميعهم غير ثابتين أو ليس لهم مبدأ قوي ثابت، لأنهم يتحركون مع مصالحهم ومع طموحاتهم الذاتية دون النظر لمصلحة الشعب أو الوطن.

وبما أن الانتهازي كفرد، عرف عنه تغيير موقفه السياسي والفكري حسب تغيير مصلحته، فإنه مؤهل لتغيير موقفه من الانتهازيين الآخرين أمثاله، حسب تغير تلك المصلحة أيضاً، وهذه هي الطريقة التي تحكم علاقات الانتهازيين بعضهم مع بعض. لذا نشاهد من مختلف دول العالم من يصف حزبه السياسي أو تكتله أو تحالفاته التي أمضى فيها سنوات طويلة، بصفات مشينة أو كلمات كلها تخوين وكراهية، وهذا يقودنا لحقيقة ثابتة أن هؤلاء صفتهم عدم الثبات والتلون المستمر.

الانتهازية لا تنبع من طبقة اجتماعية محددة، ولا من مهنة معينة، ولا هي محسوبة على قطاع محدد من أي مجتمع، بل إنها تظهر في صفوف كل الطبقات وجميع المهن وتخرج من جميع المذاهب والأحزاب السياسية خاصة، ويجمعهم فيما بينهم السعي لتحقيق المصالح الذاتية بواسطة التلون الفكري أو السياسي، وهم في اللحظة نفسها سيكونون متقبلين للتطور والتقدم والتغير في حالة واحدة إذا كان يحقق طموحاتهم، أما إذا كان في أي عملية تطور لمجتمعهم وبلادهم وهذا التطور مفيد للناس لكنه يهدد طموحاتهم، فإنهم سرعان ما يعترضون ويقاومونه.

الانتهازية أو الأفراد الانتهازيون ليس لهم أي مذهب أو عقيدة أو نظرية محددة، هم يكتفون بالمواقف اليومية النفعية، أي لمصالحهم، وإن تبنت شكلياً عقيدة أو فكراً ما، فإنما لخدمة هذا الموقف والهدف الذي تعمل على تحقيقه، وهم قادرون على التخلي عن كل المذاهب دفعة واحدة، إذا ما كانت لمصالحهم الشخصية أو المصالح التي تعود بالنفع لهم.

عندما يكون تحقيق المصلحة الشخصية، على حساب مصالح عليا أو أهداف سامية، أو يكون ثمنه على حساب كدح الآخرين أو الإضرار بهم فهذا هو الانتكاس والأنانية المقيتة التي تجعل هذا المفهوم من المفاهيم غير الإنسانية مفهوماً بغيضاً وجديراً بالمحاربة، لأنه عند السماح به سيكون بمثابة وباء اجتماعي، تنهار بسببه الحضارات والمجتمعات عندما تنتشر الانتهازية وتدب في أوصالها وبين أفرادها، ويسري بين جميع شرائحها ومختلف فئاتها، وسيتحول هذا المجتمع إلى مجموعات وعصابات من الانتهازيين الذين يضحون بكل شيء من أجل تحقيق مصالحهم ومآربهم الخاصة، ثم لا تسأل عن الأعراض الطبيعية الناتجة عن هذه الممارسات، أولها اضطراب المفاهيم والمعايير، حتى تصبح مقلوبة رأساً على عقب، فالكذب يصبح دهاء، والصدق سذاجة، والنصح سوء أدب، والانضباط تعقيد، والمعروف تهمة، وهلم جرا في أعراض أخرى تنخر أوصال المجتمع وأسسه، ومعولاً هداماً يعمل على القضاء على ما تبقى من القيم والمبادئ.

الانتهازية صفة مقيتة بكل ما تعني الكلمة، وهي صفة خطيرة، ولها عواقبها وانعكاساتها على المجتمع كسائر المشكلات والآفات الاجتماعية المعروفة، لأن الانتهازي لا ينتمي للأمة فحسب بل يحطم صمودها ويجعلها في بلبلة شديدة ويفقدها قدرة التمييز بين الحقيقة والزيف، فلا تمتلك الانتهازية أي شيء يمكن أن تقدمه للمجتمع ولا يمكن أن تكون عاملاً إيجابياً في أي مرحلة من المراحل.

إذا أردت رؤية الانتهازيين فستجدهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعملون ضد أوطانهم لتحقيق غاياتهم وأهدافهم الشخصية المتواضعة على حساب مجتمعاتهم وناسهم.