إلـى وطنـي

في طفولتي تعلمت بكل حبٍ وشغف رسم علمك وحفظ ألوانه، كان الفضول يجرني أكثر لتعلم قصتك، أحاول جاهدة أن أترنم بنشيدك، أتمتم بلحنه وأردد كلماته حتى حفظته بظهر الغيب كما حفظت اسمي فصار جزءاً لا يتجزأ مني، كبرت قليلاً وانبهرت حين لمحت عيناي أول مرة وفهمت قراءة خريطتك، الدهشة في فهم تضاريس الوطن وشكله على الكرة الأرضية، كانت ملامح الفخر بادية على وجهي حين أشير بإصبعي إلى خريطة عالم نحو أرضك قائلة: ها هنا وطني وملاذي وهويتي، كبرت أكثر وتعلمت أكثر وفهمت أكثر أنك يا وطني وصية مذهبي وديني، أنك تأتي بمراتب متقدمة في مقامك فتردد على أذني كثيراً «الله، ثم الوطن، ثم رئيس الدولة»، فهمت فطرياً من دون حوارات وشعاراتٍ تحث على الوطنية، بفطرتي وديني زرع فيني شعور الولاء والانتماء لك، أنك عهداً علي أن أصونك، كبرت أكثر وأكثر علمتني أسرتي، ومدرستي وكتبي، أن أترجم حبي لك بالأفعال، بالتعلم والمعرفة، أن يتسلح عقلي بعلم نافع يرفع من مقامي ومقامك، أن أتطور وأتقدم، أن أكون واعياً حذراً، بالكرم والأخلاق السامية الحميدة، بالكلمة الطيبة والحسنة، بالنصح والرأي السديد، بالحكمة التي ولدتها تجارب الحياة.



أكبر كل يوم في حضنك يا وطني وأنا بأمان والخير يساورني يجاورني من كل مكان، أكبر بكنفك وتكبر أسرتي معي وكل يوم أتعلم، حاشاه وطني أن يربي عقولاً فاسدة، حاشاك وطني ولا عزاء لمن يحاول أن يشوه صورتك الجميلة والبهية في قلبي وقلب كل من تنبض روح الوطن فيه، تعساً لهم وخسئت أفعالهم.

وطني، على أرضك بيوت تربي عقولاً بالنهج السوي والدين الإسلامي الصحيح، تربي أفئدة تنار بفهم الضمير الحي والمقاييس الإنسانية السليمة التي تفرق بين الطريق القويم والمعوج، تعرف أن تفرق بين ما يستوعبه المنطق والعقل وما يخالفه، على أرضك عدد لا يُحصى لأرواح تفتدى لك، على أرضك بيوت يرفف علمك شامخاً فوقها، تربي على الترابط والتسامح، على قول الحق وزهق الباطل، نعاهدك يا وطني العزيز أن نقف بوجه كل جاهلٍ عقيم بالفطنة، والقوة في الثبات على نهجك وانتمائك وولائنا لك.

دمت يا وطني سالماً مطمئناً، دمت خيراً وعزاً، دمت بنعيمك.