بالعِبرة يصل «زايد» بريادة الاتحاد

يتجلى فضل الله سبحانه وتعالى وجهود القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان،طيب الله ثراه، بما حققته الإمارات في مختلف المجالات، حيث وصلت إلى مرتبة الريادة على الصعيدين الإقليمي والدولي. الأمر الذي يدفع كل متابع لمسيرة الاتحاد أن يقول: إننا وصلنا في ظل قيادتنا الحكيمة إلى ما بُني من أجله الاتحاد، نحن في مصاف الدول المتقدمة حضارياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً، ودولة يضرب بها المثل.

وكلّما وصلنا إلى ريادة نجد أنفسنا أمام فرصة لإلقاء نظرة واستكشاف أفق أوسع. وإذا صعدت إلى إنجاز أعلى رأينا أشياء أكثر. هكذا نجد أنفسنا كشعب إماراتي يرى المستقبل. هذا ما تعلمناه من القائد المؤسس بتفكيره الرؤوي، حيث يرى في كل إنجاز محطة تشكل مدخلاً لمرحلة جديدة، مشدداً على أهمية الطموح اللامحدود. كلنا ننظر بوجهة واحدة، كلنا كإماراتيين، نحمل مشعل الاتحاد. ونجسد عمق الاتحاد. نؤمن بالقيادة، ونعيش بفكر القيادة، وننهض كل صباح لننفذ رؤية القيادة. هذه هي الإمارات، قيادة وشعباً على قدم ورؤية واحدة.

وبالعبرة من الماضي أكد الشيخ زايد ،رحمه الله، على أهمية التفاعل مع التاريخ بقوله: عليكم أن تسألوا الآباء عن أحوال هذا الوطن قبل قيام الاتحاد. لقد حظينا بالسعادة في ظل الاتحاد، ويجب أن نحرص على تحقيق المزيد من التقدم، ونتعاون في دعم مسيرة الاتحاد إلى الأمام، ونقف ضد من يتربص بنا وقفة رجل واحد.



وكأنه يقول وبأسلوبه الإنساني المعتاد شعب الإمارات لا زلتم في الطريق، وطريق التميز غير محدود، وبروح الاتحاد، يجب أن يظل التوجه دائماً للعلا، ولدعم مسيرة الاتحاد والوقوف صفاً واحداً ضد المتربصين.

ويقول الشيخ زايد في مجال آخر: إنني أرى فيكم الأمل، أمل هذا الشعب في أن يتحول اتحاده إلى وحدة. لقد شهدت أمتنا تطوراً كبيراً بعد سنوات طويلة من التخلف. بعد الفرقة تكاتفنا وقطعنا خطوات كبيرة على طريق التقدم. ثم يُبرز أهمية التضافر والعمل المشترك بتوضيحه: «نتعاون ونتحلى بالخلق القويم، وأملنا فيكم كبير. إننا أمة واحدة وأبناء وطن واحد، ويجب أن نعمل جميعاً يداً واحدة وفكراً واحداً، وعلى كل منا أن يجند نفسه لتحقيق أهداف أمتنا».

تدفعنا هذه الممارسات الاستراتيجية التي ورثنا إياها قائدنا الحكيم، إلى التواضع، فالإنسان لا يرتفع إلا بعلمه وقوته، فقد وضح أن أمتنا عانت التأخر عن ركب الدول المتقدمة، وأننا بالاتحاد وصلنا وسبقنا من كان متقدماً.

وعند هذه المحطة يجب أن نوجه نظرنا دائماً إلى الأمام، نحو من فاتنا في مجال معين، ونتحداه بخلق قويم، بكل منافسة شريفة، وشجاعة وبسالة، كما أوصانا بالحزم قائلاً: لسنا بحاجة إلى تدخل، ولا نرضى بأي تدخل؛ فنحن نسير أمورنا فيما يخصنا، ولا نرضى وصاية أو تدخلاً لا من الشرق ولا من الغرب. نحن أمة لا نرضى بأي أسلوب يجعلنا بعيدين عن المسؤولية في أمورنا الداخلية ومصالحنا، ونحن نرد على كل استفسار، ونحرص دائماً على أن تكون علاقاتنا مع كل الدول علاقات صداقة وود.

وهنا يتعزز مفهومي بعمق الاتحاد، وما أهَّلنا إليه الاتحاد من قوة، قوة في الكلمة والفعل. نقلنا من التخلف والفرقة، ومحط تربص، إلى استقلالية، ومسؤولية، وشهامة.



لا يزال القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد يحث كل فرد على التكاتف بالقول: علينا أن نتكاتف لتعويض ما فاتنا من تخلف وحرمان، ونعمل لتوفير متطلبات مجتمعنا في كافة المجالات لتوفير سعادة هذا الشعب الذي آمن وعمل من أجل قيام الاتحاد«

بالعبر يُقيم،طيب الله ثراه، مسار النجاح الذي قطعته الدولة مذكراً:»إن نظرة للواقع الذي كنّا فيه قبل قيام الاتحاد تتطلب تقييم الأمور على أساس كيف كنا وكيف أصبحنا، وهو ما يشهد به الجميع في الداخل والخارج.

علينا أن ننظر كيف كان الحال قبل انطلاقة مسيرة الخير على هذه الأرض، وكيف بدأت، وإلى أي مدى أنجزت وحققت لأبناء هذا الوطن.

إننا نحمد الله ونشكره في كل لحظة على ما أنعم به علينا من أمن واستقرار ورخاء. ويزيد موضحاً: وإذا رجعتم إلى الماضي لوجدتم أنه كان لدينا سبعة أبواب في دولة غنية بالكنوز والخيرات والإمكانيات التي تجلب الطامعين القريب منهم والبعيد. ولما كان الطمع من شيم النفوس والطبيعة، ولما كان الفرد لا يرده إلا الخوف من الله ورد السلطة له، فقد صبرنا مع المخاطر، حتى عرف كل واجبه. وإن الاتحاد سلطة على الجميع وإن شاء الله هذا الصبر يحقق النجاح ويوفقنا إلى ما نصبو إليه.