تطوير 9 حدائق بـ14.5 مليون درهم وإنشاء عدد من مشروعات النقل المتكامل

وقعت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات المجتمعية، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي اتفاقية تعاون لتعزيز المشاركة المجتمعية عبر دعم إنشاء عدد من الحدائق المجتمعية في أبوظبي والعين وعدد من مشروعات النقل المتكامل، وذلك في إطار جهودها المشتركة الرامية إلى إشراك مجتمع أبوظبي في دعم الأولويات الاجتماعية في أبوظبي.



حضر حفل توقيع الاتفاقية الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وسلامة العميمي المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية معاً والدكتور سالم الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، وسيف القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، وعلي القمزي، المدير العام لبلدية مدينة العين، وعبدالله المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل.

وتتابع هيئة معاً مساعيها لتعزيز مشاركة المجتمع في أبوظبي، بموجب اتفاقية التعاون، عبر إطلاق مبادرة الحدائق المجتمعية، التي يتم فيها العمل على تطوير 9 حدائق في مناطق مختلفة مثل الفلاح ومصفح والشامخة وغيرها من المناطق في الإمارة، وبقيمة تقديرية تبلغ 14.5 مليون درهم.

وتهدف هذه المبادرة إلى إنشاء حدائق مجتمعية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع مثل أصحاب الهمم وكبار المواطنين والأسر، فضلاً عن تعزيز الرفاهية المجتمعية عبر توفير المساحات والمرافق الترفيهية لجميع أفراد المجتمع ما يسهم في تعزيز التجارب المجتمعية والأنشطة الجماعية وتحفيز قيم التماسك والتعاون.

وقال الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: «نحرص في دائرة تنمية المجتمع على توفير الحياة الكريمة لجميع الأفراد، بالعمل على توحيد الجهود عبر رفع نسبة المشاركة والإسهام بين أفراد المجتمع لدعم الأولويات الاجتماعية في الإمارة، وتحقيق الأثر الإيجابي المستدام ما يسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد».

وأكد أن هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» بذلت منذ إنشائها جهوداً حثيثة نحو تعزيز الشراكات والتعاون بين القطاعات سواء العامة أو الخاصة، إلى جانب القطاع الثالث، من أجل الوصول إلى مجتمع متماسك ومتعاون، وتمثل هذه الاتفاقية إبرازاً لهذه الجهود التي تسهم في تشجيع اتباع نمط حياة أكثر نشاطاً، وتعزز أواصر الترابط والتماسك الاجتماعي.

وأفادت سلامة العميمي، المديرة العامة لهيئة المساهمة المجتمعية – معاً: نسعى في هيئة معاً نحو تحقيق مجتمع نشط ومسؤول ونحرص على جمع وتوجيه المساهمات المالية لدعم المبادرات التي تخدم تطوير المشروعات الاجتماعية ودعم الأولويات الاجتماعية لسكان أبوظبي مثل الرياضة والروابط الأسرية والاجتماعية، وتصب هده المبادرات والمشروعات المتنوعة في مجالات مختلفة مثل البيئة والصحة والتعليم والقطاع الاجتماعي، وبذلك تمنح هيئة معاً جميع الأفراد فرصة مثالية لدعم البرامج المختلفة بما يتوافق مع قيمهم وأولوياتهم.

وتتيح المساهمات المجتمعية التي تتلقاها هيئة معاً تمكين القطاع الثالث من تنفيذ هذه المبادرات المهمة ومنها مشروعات البنى التحتية، التي تسهم في تحسين حياة سكان الإمارة والعمل على بناء مجتمع متعاون ونشط.

وقال الدكتور سالم الكعبي المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: «يأتي توقيع اتفاقية التعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تحقيقاً لرسالة الدائرة في توفير بنية تحتية ومرافق وخدمات رائدة وذكية لرفاهية وسعادة المجتمع، وذلك عبر وسائل مختلفة ومن أبرزها مبادرات التعاون والعمل المشترك التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مكانة الإمارة وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار».



وتعمل هيئة معاً على توجيه المساهمات الاجتماعية لدعم إنشاء محمية البطحاء بقيمة تقريبية تبلغ 9.1 ملايين درهم إماراتي، وتضم أكثر من 200 متجر للتجزئة لدعم الأسر المنتجة، كما تشمل مساراً للجري وركوب الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي يعزز صحتهم النفسية والجسدية، إضافة إلى العديد من المبادرات المجتمعية المخصصة للعائلات بما يتماشى مع الأولويات الاجتماعية في الإمارة مثل تشجيع الرياضة وبناء مجتمع نشط ومسؤول، وتطوير مناطق الجذب الطبيعية والارتقاء بالأنشطة البيئية والمجتمعية في إمارة أبوظبي.

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