شرطة دبي تنظم محاضرة توعوية لمنقذي الشواطئ وحراس الأمن

نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز شرطة الموانئ، وإدارة المعثورات والمفقودات، وإدارة التحقيقات الجنائية والإدارية، وبلدية دبي، محاضرة توعوية لمُنقذي الشواطئ وحراس الأمن، وذلك في مركز شرطة الموانئ بدبي.

وتضمنت المحاضرة التعريف بطرائق التواصل مع الشرطة في حالة الطوارئ على الرقم 999 أو في الأحوال العادية على رقم مركز الاتصال 901، والتوعية بالخدمات المُقدمة من مركز الشرطة الذكي «SPS»، والتعريف بإجراءات الأمن والسلامة العامة على الشواطئ.

كما تضمنت المحاضرة التعريف بدور الشرطة السياحية في شرطة دبي والمهام التي تقوم بها، إلى جانب توعية مُنقذي الشواطئ وحراس الأمن بكيفية التعامل مع السياح، وحسن التصرف في المواقف والحوادث، ورفع الحس الأمني.

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