توقعات بتسجيل الاقتصاد الصيني أضعف نمو منذ عقود خلال عام 2023

سجّل الاقتصاد الصيني على الأرجح أقل معدّل نمو سنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود في 2023، وفق بيانات يتوقع أن تصدر الأربعاء، فيما عصفت به أزمة في قطاع العقارات رافقها ضعف في الاستهلاك وضبابية على الصعيد العالمي.

توقّعت مجموعة من عشرة خبراء أجرت فرانس برس مقابلات معهم بأن إجمالي الناتج المحلي الصيني ارتفع بنسبة 5,2 %، وهو أقل معدّل منذ العام 1990، باستثناء فترة تفشي كوفيد.

وسيمثّل الرقم تحسناً عن نسبة ثلاثة في المئة عام 2022، رغم أن النشاط التجاري في ذلك العام تضرر بفعل القيود الصحيّة المشددة المصممة لاحتواء الفيروس.

وبعدما رفعت الإجراءات، حددت بكين لنفسها هدفا للنمو يبلغ «حوالي خمسة في المئة» للعام 2023.

أدت عودة الحياة إلى طبيعتها بداية إلى تعافٍ شهده مطلع العام الماضي، لكن سرعان ما تباطأ التعافي الذي طال انتظاره فيما أثّر غياب الثقة في أوساط السكان والأعمال التجارية على حد سواء على الاستهلاك.

تؤثّر أزمة مستعصية في قطاع العقارات مصحوبة بمعدل بطالة قياسي في أوساط الشباب وتباطؤ الاقتصاد العالمي على عجلة النمو في الصين.

وقالت الخبيرة في الاقتصاد الصيني لدى مصرف «إتش إس بي سي» جينغ ليو إن «التحدي الرئيسي لتعافي الاقتصاد الصيني ما زال ينبع من قطاع العقارات».

ولطالما أسهم قطاع العقارات في حوالي ربع الاقتصاد الصيني. وبينما شهد نمواً هائلاً على مدى عقدين، إلا أن الصعوبات المالية التي واجهتها شركات كبرى على غرار «إيفرغراند» و«كانتري غاردن» باتت تغذي مشاعر عدم الثقة في أوساط المستثمرين، في ظل مشاريع تطوير عقاري غير مكتملة وتراجع الأسعار.

ولطالما رأى العديد من الصينيين في شراء العقارات ملاذاً آمناً لمدخراتهم، لكن تراجع الأسعار أُثّر سلباً عليهم.



تعافٍ غير متساوٍ





وقال خبير الاقتصاد لدى وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني هاري مورفي كروز إن «لاستثمار في العقارات وأسعار المنازل ومبيعات المنازل الجديدة يتوقع أن يتراجع خلال العام 2024 قبل أن يعود ليكون محرّكاً معتدلاً للنمو في 2025».

وتقلل هذه الأزمة، إلى جانب «ظروف سوق العمل المتباطئة»، ثقة المستهلكين، بحسب مديرة أبحاث آسيا الاقتصادية لدى «بنك أوف أميركا» هيلين تشيايو.

ويفيد مسؤولون بأن عدداً قياسياً من الأشخاص البالغة أعمارهم ما بين 16 و24 عاماً (واحد من كل خمسة) كانوا عاطلين عن العمل في الصين في مايو، علماً بأن السلطات توقفت عن نشر هذه البيانات الشهرية مذاك.

وصبّ التعافي غير المتساوي بشكل كبير في مصلحة الخدمات مع عودة الزبائن إلى المطاعم ووسائل النقل والأماكن السياحية.

لكن مستوى الإنفاق أقل من ذاك المسجّل قبل 2019، أي قبل انتشار الوباء.

ويعد قطاع السيارات المدعوم من الدولة الجانب الوحيد المشرق حيث دعمت موجة التحوّل الكهربائي شركات تصنيع محلية مثل «بي واي دي» التي أزاحت «تيسلا» من المركز الأول للشركة المصنعة للمركبات الكهربائية الأكثر مبيعا في العالم في الفصل الرابع.

لكن قطاعات أخرى، لا سيما الصناعة، تواجه صعوبات إذ أضعفها تراجع الطلب في الداخل والخارج.

وتراجعت الصادرات الصينية التي تعد تاريخياً محرّكاً رئيسياً للنمو العام الماضي لأول مرة منذ العام 2016، وفق بيانات نشرتها هيئة الجمارك الجمعة.

وتفسّر التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة وجهود بعض البلدان الغربية لخفض الاعتماد على بكين أو تنويع سلاسل إمدادها التراجع جزئياً.

وقال المحلل لدى «رابوبنك» تيوي ميفيسن «تخفض المزيد من الشركات (الغربية) أو تحافظ على المستويات الحالية من الاستثمارات» في الصين لكنها تنوعها في أماكن أخرى.

وقال لفرانس برس إن «الصين شهدت هروباً كبيراً لرؤوس الأموال» نتيجة لذلك، لكن أيضاً بسبب زيادة استثماراتها في الخارج.

وحذّر من أن جميع هذه التحديات «ستواصل لعب دور مهم في 2024».

يتوقع بأن يتباطأ النمو في الصين هذا العام إلى 4,5 %، وفق توقعات البنك الدولي.

وبلغ معدل توقعات الخبراء الذين أجرت معهم فرانس برس مقابلات 4,7 %. ويتوقع أن تعلن بكين عن هدفها الجديد للنمو في مارس.

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