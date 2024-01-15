الفرج والغنام يردان على التصريحات المثيرة للجدل لمدرب المنتخب السعودي



أثارت تصريحات الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي بشأن سبب استبعاد لاعبين بعينهم من قائمة الأخضر، حالة من الجدل بين الجماهير، ليتطور الأمر إلى بيانات من اللاعبين المستبعدين ردًا على تصريحات مانشيني.

وأصدر كل من سلمان الفرج لاعب الهلال وسلطان الغنام لاعب النصر بيانين منفصلين، مساء اليوم الاثنين، في أول تعليق على تصريحات مانشيني.

وقال الفرج عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "اشارة الى حديث المدير الفني للمنتخب السعودي السيد مانشيني والذي تطرق فيه لرفضي المشاركة في اللقاء الودي وحيث أنه ليس الوقت المناسب للرد، ولكن نظراً لردة الفعل الكبيرة التي وصلت للتشكيك في وطنيتي وخدمتي لمنتخب بلادي .. فأنا مضطر للرد وتوضيح ماحدث للرأي العام".

وأضاف: "بداية منذ حضور السيد مانشيني تم استدعائي للمعسكر الثاني وقبل بداية المباريات الودية دار حديث جانبي بيني وبينه ، بصفتي قائد للمنتخب ووجه لي سؤالين،

الأول هل لديك الشغف والرغبة في المشاركات القادمة فأجبته بإن لدي الشغف والرغبة بالتأكيد... السؤال الثاني هل ترى أن المنتخب قادر على تحقيق بطولة آسيا فأجبته بأن المؤشرات إيجابية بوجود نجوم لديهم الخبرة ونجوم شباب وبتكاتف الجميع قادرين على تحقيق البطولة بإذن الله ، وبعد ذلك أقيمت مبارتان وديتان الأولى ضد منتخب نيجيريا شاركت بها كبديل وساهمت في تسجيل هدف وشاركت في المباراة الثانية أمام منتخب مالي أساسياً وخرجت من اللقاء مصاباً".

وأشار الفرج إلى أنه "بعد نهاية المعسكر لم يحدث أي تواصل بيني وبين المدرب أو أي مسؤول في المنتخب ولم يتم استدعائي للمعسكر الأخير واحترمت قرار المدرب ولكن تفاجأت بكلامه اليوم في المؤتمر الصحفي لذلك أقسم بالله العظيم بأن ما ذكرت هو ما حدث بالضبط وأطالب المسؤولين في الإتحاد السعودي التحقيق حول هذا الموضوع وإظهار نتيجة التحقيق للجميع لأنني لا أرضى ولا أقبل أن تمس وطنيتي وسبق أن شاركت مع منتخبنا الوطني سنوات طويلة وسبق أن شاركت في إحدى البطولات بدون فضل أو منة ووالدتي في العناية المركزة لأن هذا واجب وطني".

وختم "في النهاية أتمنى من الجميع الوقوف ودعم المنتخب في هذه المشاركة الهامة... سائلاً الله أن تكون هذه البطولة من نصيب المنتخب السعودي".".

من جانبه أصدر اللاعب سلطان الغنام بيانًا عبر حسابه على منصة "إكس" جاء فيه : "تمثيل الوطن عبر المنتخب شرف كبير لا يضاهيه أي شرف، رغبتي في تمثيل المنتخب السعودي في كأس آسيا كانت ولا زالت شديدة جدًا لأقدم كل ما لدي لخدمة الأخضر.. اجتمع معي المدير الفني السيد مانشيني مرة واحدة سابقًا بطلبه ، وليس مرتين".

وأضاف: "عبرت له عن رغبتي الشديدة بالمشاركة واللعب وجاهزيتي لخدمة الفريق بالملعب بكل ما أملك. وعدم ارتياحي أن أكون لاعبا لا يشارك نهائيا، وهو أمر طبيعي لكل لاعب يحلم بتمثيل منتخبه. ولم أذكر له أبدًا أن المشاركة بشرط أن أكون أساسيًا فقط".

وتابع: "أحترم قرار المدير الفني و رؤيته بمن يخدم خططه. كما كنت أحترم جميع المدربين السابقين الذين كنت تحت قيادتهم في النادي والمنتخب".".

وختم: "دعواتي بالتوفيق للمنتخب وجميع زملائي وأن يعودوا بالكأس للرياض".

وعقد مانشيني مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الاثنين، للحديث عن مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره العماني والمقررة غدًا الثلاثاء لحساب المجموعة السادسة بكأس أمم آسيا في قطر، والتي تضم معهما تايلاند وقيرغيزستان.

وفرض مانشيني مساحة واسعة للحديث عن الأمور التي تثير تساؤلات لدى الشارع الرياضي السعودي بعد قرارته الأخيرة باستبعاد عددٍ من اللاعبين بشكل مفاجئ من قائمة الأخضر.

وكشف المدرب الإيطالي سر استبعاد الثلاثي نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام، حيث قال إن كل هؤلاء اللاعبين لم يرغبوا في الانضمام، لافتًا إلى أن الفرج في أول معسكر قال له إنه لا يريد أن يلعب في المباراة الودية ليقرر استبعاده تمامًا.

وأضاف أنه بالنسبة للاعب سلطان الغنام فإن اللاعب قال له إنه ليس سعيدًا باللعب للمنتخب، فيما كشف عن أن نواف العقيدي قال لمدرب الحراس إنه إن لم يلعب كأساسي فإنه لا يريد البقاء.

وتابع: "تحدثت مع رئيس الاتحاد حول المسألة وقلت له أن نواف يريد أن يغادر. وهذه ثالث مرة يأتي لنا نواف ليقول إنه سيغادر.. وهذه ليست مشكلة كبيرة بالنسبة لنا".

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