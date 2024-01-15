في فيديو جديد.. «حماس» تكشف مصير الرهائن الإسرائيليين الثلاث

كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مصير الرهائن الإسرائيليين الثلاث الذين ظهروا في مقطع فيديو نشرته أمس.

وأعلنت حماس مقتل اثنين من الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم منذ هجوم السابع من أكتوبر، وذلك من جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة، بحسب فيديو نشرته اليوم.

وظهرت في الشريط امرأة هي رهينة بدورها، تتحدث عن أن رجلين كانا محتجزين معها، قد قُتلا.

وأكدت كتائب عز الدين القسام، في بيان، مقتل الرهينتين «في قصف للجيش الصهيوني على غزة». ولا يتضمن الفيديو أي إشارة إلى تاريخ تصويره.

وبثّت حركة حماس، مساء أمس، مقطع فيديو يُظهر الرهائن الثلاث أحياء، حيث طالبوا السلطات الإسرائيلية بالعمل على إطلاق سراحهم.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ الشابة هي نوا أرغاماني (26 عاماً) التي خُطفت خلال مهرجان موسيقي جنوبي إسرائيل في السابع من أكتوبر، أما الرجلان فهما يوسي شرعابي (53 عاماً)، وإيتاي سفيرسكي (38 عاماً)، اللذان خُطفا من كيبوتس بئيري.

وبعد نشر الفيديو، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن حماس تمارس ضغطاً نفسياً على عائلات الرهائن.

وقال، في مؤتمر صحافي، إن الجيش يوفر المساعدة لعائلات الرهائن، ويبقيهم على اطلاع بشأن تطورات هذا الملف.

وأكد غالانت أن حماس تعرّضت لضربة قوية من قبل الجيش الإسرائيلي، مضيفاً: «ما تبقّى لها هو أن تمسّ وتراً حساساً في المجتمع الاسرائيلي من خلال إساءات نفسية حيال أفراد العائلات» للرهائن.

وشدد على أن الحرب ستكون السبيل الوحيد لإطلاق سراح الرهائن من خلال فرض ضغط عسكري إضافي على حماس.

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