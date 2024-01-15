بعد علاجه من مضاعفات السرطان.. وزير الدفاع الأمريكي يغادر المستشفى

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم، مغادرته مستشفى والتر ريد، حيث كان يعالج من مضاعفات سرطان البروستات، في قضية أثارت جدلاً نظراً لإخفائه وضعه الصحي بداية عن البيت الأبيض والكونغرس.

وأخفى أوستن لأسابيع عن الرئيس جو بايدن والمشرعين تشخيص إصابته بسرطان البروستات، ولم يبلغهم لأيام بدخوله المستشفى في الأول من يناير بسبب مضاعفات علاجه.

وشكّل إخفاء الوضع الصحي لأوستن لأيام مخالفة للبروتوكول المعتمد في حالات مماثلة، خصوصاً في وقت تواجه فيه واشنطن أزمات عدة ذات طبيعة عسكرية، منها الحرب المندلعة بين روسيا وأوكرانيا، والحرب في قطاع غزة بين حليفتها إسرائيل وحركة حماس.

وأكد بايدن ثقته بوزير دفاعه على الرغم من أن هذه القضية أتاحت للجمهوريين توجيه سهام الانتقاد نحوه ونحو إدارته الديمقراطية، بلغت حد الدعوة لإقالة أوستن، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وقال أوستن، في بيان: «أنا ممتن للرعاية الممتازة التي تلقيتها في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، وأريد أن أشكر الأطباء المتميزين وطاقم التمريض على احترافيتهم ودعمهم الرائع».

وأكد أنه «بينما أواصل التعافي وأداء واجباتي من المنزل، أتطلع للتعافي بالكامل والعودة في أسرع وقت ممكن إلى البنتاغون».

وتم تشخيص أوستن (70 عاماً)، الذي خدم في الجيش طوال مسيرته المهنية ويُعرف عنه حمايته خصوصيته إلى حد كبير، بسرطان البروستات مطلع ديسمبر، وخضع لعملية جراحية بتخدير كامل في 22 ديسمبر. ونُقل مجدداً إلى المستشفى في الأول من يناير بسبب مضاعفات بعد التهاب في المسالك البولية.

ولم يُبلَّغ البيت الأبيض بدخول أوستن المستشفى إلا في الرابع من يناير، وأبلغ الكونغرس بعدها بيوم. ولم يعلم بايدن بتشخيص إصابته بالسرطان إلا في التاسع من الشهر الحالي.

ورداً على ذلك، طلب كبير موظفي البيت الأبيض جيف زينتس إجراء مراجعة عاجلة للقواعد الخاصة بالحالات التي يكون فيها كبار المسؤولين الأميركيين عاجزين عن القيام بمهامهم، كما فعلت رئيسة موظفي أوستن كيلي ماغسامين.

كما أعلن المحقق العام المستقل في البنتاغون إجراء تحقيق بهدف «النظر في الأدوار والآليات والمسؤوليات والأفعال المتصلة بنقل وزير الدفاع الى المستشفى بين ديسمبر 2023 ويناير 2024».

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