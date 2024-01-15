يضم 6 لاعبين من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي..الفيفا يعلن عن التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبا في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبا في العالم بالعام الماضي 2023 في حفل توزيع جوائز الأفضل والذي أقيم مساء اليوم الإثنين في العاصمة البريطانية لندن.

ويضم التشكيل 6 لاعبين من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الفائز بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كاملا على النحو التالي..

حراسة المرمى.. تيبو كورتوا (ريال مدريد).

خط الدفاع.. جون ستونز، كايل ووكر، روبن دياز (مانشستر سيتي)

خط الوسط.. برناردو سيلفا وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند/ريال مدريد).

خط الهجوم.. إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

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