يضم 6 لاعبين من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي..الفيفا يعلن عن التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبا في العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبا في العالم بالعام الماضي 2023 في حفل توزيع جوائز الأفضل والذي أقيم مساء اليوم الإثنين في العاصمة البريطانية لندن.
ويضم التشكيل 6 لاعبين من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الفائز بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.
وجاء التشكيل كاملا على النحو التالي..
حراسة المرمى.. تيبو كورتوا (ريال مدريد).
خط الدفاع.. جون ستونز، كايل ووكر، روبن دياز (مانشستر سيتي)
خط الوسط.. برناردو سيلفا وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند/ريال مدريد).
خط الهجوم.. إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).
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