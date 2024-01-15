عبدالله بن زايد يجري اتصالات هاتفية مع وزيري خارجية بريطانيا وإسرائيل وسيغريد كاج بشأن تطورات المنطقة

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، اتصالات هاتفية مع ديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا ويسرائيل كاتس وزير خارجية دولة إسرائيل وسيغريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وبحث سموه مع وزيري خارجية بريطانيا وإسرائيل وسيغريد كاج تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وأهمية تعزيز المساعي الإقليمية والدولية لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين في غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجات أهالي غزة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة والعمل من أجل دعم السلام وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأشار سموه إلى أن الأولوية العاجلة هي إنهاء العنف، وحماية أرواح كافة المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني فيجب ألا يكونوا هدفا للصراع مؤكدا على أهمية إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وشدد سموه على أن دولة الإمارات تدعم بشكل كامل الجهود الكبيرة التي تقوم بها سعادة سيغريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ، معربا عن تطلعه إلى التعاون معها على مختلف المستويات بما يسهم في تعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وأشار سموه إلى أن الأولوية القصوى هي تلبية الاحتياجات العاجلة لأهالي غزة وتأمين فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إليهم على نحو آمن ومستدام ودون عوائق.

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