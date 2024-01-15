غالانت: الفلسطينيون سيحكمون قطاع غزة بعد انتهاء الحرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الفلسطينيين هم من سيحكمون قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وقال غالانت، اليوم، في مؤتمر صحافي، إن الفلسطينيين سيتولون حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.
وأضاف: «يعيش الفلسطينيون في غزة، وبالتالي سيحكمها الفلسطينيون في المستقبل. يجب أن تنبثق حكومة غزة المستقبلية من قطاع غزة».
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