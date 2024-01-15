غالانت: الفلسطينيون سيحكمون قطاع غزة بعد انتهاء الحرب

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الفلسطينيين هم من سيحكمون قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وقال غالانت، اليوم، في مؤتمر صحافي، إن الفلسطينيين سيتولون حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وأضاف: «يعيش الفلسطينيون في غزة، وبالتالي سيحكمها الفلسطينيون في المستقبل. يجب أن تنبثق حكومة غزة المستقبلية من قطاع غزة».

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