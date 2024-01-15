Tuesday, 16 January 2024 12:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غالانت: الفلسطينيون سيحكمون قطاع غزة بعد انتهاء الحرب

1/15/2024 3:00:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الفلسطينيين هم من سيحكمون قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وقال غالانت، اليوم، في مؤتمر صحافي، إن الفلسطينيين سيتولون حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وأضاف: «يعيش الفلسطينيون في غزة، وبالتالي سيحكمها الفلسطينيون في المستقبل. يجب أن تنبثق حكومة غزة المستقبلية من قطاع غزة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN15012024000110011019ID1107723445

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث