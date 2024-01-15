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قيادي حوثي: يكفي أن تكون السفن أميركية حتى نستهدفها

1/15/2024 3:00:19 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
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قال القيادي نصر الدين عامر نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله الحوثيين : عملياتنا مستمرة ضد العدو الإسرائيلي.

واضاف عبر الجزيرة
: يكفي أن تكون السفن أميركية حتى نستهدفها.

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