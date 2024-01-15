قيادي حوثي: يكفي أن تكون السفن أميركية حتى نستهدفها

قيادي حوثي: يكفي أن تكون السفن أميركية حتى نستهدفها
التاريخ
1/15/2024 3:00:19 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني
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قال القيادي نصر الدين عامر نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله الحوثيين : عملياتنا مستمرة ضد العدو الإسرائيلي.
واضاف عبر الجزيرة
: يكفي أن تكون السفن أميركية حتى نستهدفها.
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