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دجاج مشوي بطعم الفحم..سهلة وسريعة

1/15/2024 3:00:19 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يعتبر طبق الدجاج المشوي من الأطباق الشهيرة واللذيذة التي لا يستطيع أن يقاومها الكبار أو الصغار،كما أنها من الأطباق التي تتحمل التعددية بالتحضير فيمكن إعدادها بطرق وتتبيلات مختلفة.


سنقدم لكم اليوم طريقة عمل دجاج مشوي بطعم الفحم:

المكونات

دجاجة كاملة أو مقطعة

زيت

ملح وفلفل اسود

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة صغيرة كسبرة جافة

زنجبيل

2 ورق غار

2 بصلة كبيرة مقطعة جوانح

فحم مشتعل

التحضير:

بعد أن ينظف الدجاج يدهن بالملح والفلفل وخليط التوابل.

يفرك البصل مع قليل من التوابل والملح والفلفل والزيت.

ثم يوضع الدجاج فوق البصل، ويضاف له كوب ماء.

يضاف له ورق الغار ويغطي ويوضع بالفرن حتي يصبح ذهبي اللون.

يخرج الدجاج من الفرن بعد ان يصبح ذهبي اللون.

يوضع علي قطعة من ورق الالمونيوم الفحم بمنتصف الصينية التي بها الدجاج

يضاف للفحم ملعقة زيت.

تغطي الصينية سريعًا وتترك دقائق لتتشرب من رائحة التدخين.

تخرج الدجاجة من الصينية بعد أن تدخن وتقدم مع الأرز.

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