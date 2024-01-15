د. يزن حداد.. مبارك الترقية
التاريخ
1/15/2024 3:00:19 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
خالص التهاني والمباركة السعيدة، إلى الدكتور يزن حداد، من كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك، بمناسبة صدور قرار مجلس العمداء، بترقيته إلى رتبة أستاذ مساعد في التربية الرياضية.
مبارك.. ومنها للأعلى
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