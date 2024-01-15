(المقاومة الوطنية) تستهدف زورقا إسرائيليا في بحر مدينة غزة

(المقاومة الوطنية) تستهدف زورقا إسرائيليا في بحر مدينة غزة
التاريخ
1/15/2024 3:00:19 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت كتائب المقاومة الوطنية -
الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين -
إنها استهدفت أحد الزوارق الحربية الإسرائيلية بصاروخ موجّه في بحر مدينة غزة، ردا علي قصف منازل المواطنين بمنطقة تل الهوا.
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