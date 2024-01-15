استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال يرفع حصيلة شهداء الضفة خلال 24 ساعة إلى 3

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 15 - 1 (كونا)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين بالقرب من مدينة (طولكرم) شمال الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت وزارة الصحة باستشهاد الشاب فارس خليفة (37 عاما) برصاص قوات الاحتلال على حاجز (عناب) العسكري قرب مدينة (طولكرم).
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز أطلقت النار على الشاب خليفة وأصابته ولم تسمح لطواقم الإسعاف بالوصول إليه ومن ثم أعلنت عن استشهاده واحتجاز الجثمان.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة تسعة آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (دورا) قرب مدينة (الخليل) جنوب الضفة الغربية.
(النهاية)
ن ق / م م ج
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