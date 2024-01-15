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استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال يرفع حصيلة شهداء الضفة خلال 24 ساعة إلى 3

1/15/2024 2:34:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 15 - 1 (كونا)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين بالقرب من مدينة (طولكرم) شمال الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت وزارة الصحة باستشهاد الشاب فارس خليفة (37 عاما) برصاص قوات الاحتلال على حاجز (عناب) العسكري قرب مدينة (طولكرم).
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز أطلقت النار على الشاب خليفة وأصابته ولم تسمح لطواقم الإسعاف بالوصول إليه ومن ثم أعلنت عن استشهاده واحتجاز الجثمان.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة تسعة آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (دورا) قرب مدينة (الخليل) جنوب الضفة الغربية.
(النهاية)

ن ق / م م ج




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