مسؤول ثقافي كويتي يؤكد الاستعداد لإقامة احتفالية الكويت عاصمة للثقافة العربية للعام 2025

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA))

تونس - 15 - 1 (كونا)-- أكد الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا اليوم الاثنين استعداد دولة الكويت وجاهزيتها لإقامة احتفالية الكويت عاصمة للثقافة العربية للعام 2025.

جاء ذلك خلال مشاركة بن رضا والوفد المرافق معه في اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (ألكسو) الذي تستضيفه تونس يومي 15 و 16 يناير الجاري.

وقال بن رضا وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للثقافة العربية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية والذي ترأسه ممثل المملكة العربية السعودية الدكتور طلال الرويس تناول عددا من المواضيع أهمها تحضيرات الدورة ال24 للمؤتمر القادم للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الدول العربية والذي سينعقد بمدينة (مراكش) المغربية.

وأضاف أن الإجتماع ناقش اعتماد برنامج عمل اللجنة الدائمة للثقافة العربية فضلا عن الإطلاع على تقرير حول الموضوع الرئيسي للدورة ال 23 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالوطن العربي الذي نظمته المملكة العربية السعودية وهو (الثقافة والمستقبل الأخضر) والدورة العاشرة لليوم العربي للشعر للعام 2024 ورمز الثقافة العربية للعام 2024.

وأشار إلى أن اللجنة ستبحث مقترح دولة قطر بشأن تنظيم ورشة لتسجيل عناصر التراث الثقافي غير المادي على القائمة التمثيلية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وورشة حول الثقافة والاستدامة ومقترح الجزائر بشأن مشروع تعاون عربي في مجال المسرح بالاضافة إلى مناقشة مقترح الالكسو بشأن تصنيف المؤسسات الثقافية العربية وآليات اختيار عواصم الثقافة العربية.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مرئيات ومقترحات أعضاء اللجنة الدائمة للثقافة العربية لتطوير العمل الثقافي العربي المشترك وتحديثه على ضوء مراجعة التزامات التنمية المستدامة 2023 والاطلاع على ما أعده لبنان بشأن استعداداته للاحتفاء بطرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.

وافتتح أعمال اللجنة الدائمة للثقافة العربية المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) محمد ولد اعمر بحضور وزيرة الثقافة التونسية حياة قرمازي. (النهاية) خ س ج / م م ج