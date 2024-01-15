البحرين والإمارات والعراق واليابان تتأهل للدور الأساسي لبطولة آسيا لكرة اليد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 15 - 1 (كونا) -- تأهلت منتخبات البحرين والإمارات عن المجموعة الرابعة والعراق واليابان عن المجموعة الثالثة اليوم الاثنين لدور المجموعات الأساسي للبطولة الآسيوية لكرة اليد المقامة في البحرين.
وفاز المنتخب الياباني على نظيره الهندي (59-11) وتعادلت السعودية مع العراق (31-31) ضمن مباريات المجموعة الثالثة فيما فازت البحرين على الامارات (34-15) وكازاخستان على هونغ كونغ (27-22) ضمن المجموعة الرابعة.
وسيواجه المنتخب الكويتي نظيره القطري غدا الثلاثاء لتحديد أول وثاني المجموعة الأولى.
وكان منتخب الكويت قد ضمن تأهله لدور المجموعات الأساسي بعد فوزه على الصين تايبيه أمس الأحد.
ويتأهل إلى دور المجموعات الأساسي أول وثاني منتخب من المجموعات الأربع فيما يتأهل الثالث والرابع للمنافسة على بطولة كأس الشهيد فهد الأحمد الصباح. (النهاية)
خ ن ع / ر س
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