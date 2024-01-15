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البحرين والإمارات والعراق واليابان تتأهل للدور الأساسي لبطولة آسيا لكرة اليد

1/15/2024 2:34:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 15 - 1 (كونا) -- تأهلت منتخبات البحرين والإمارات عن المجموعة الرابعة والعراق واليابان عن المجموعة الثالثة اليوم الاثنين لدور المجموعات الأساسي للبطولة الآسيوية لكرة اليد المقامة في البحرين.
وفاز المنتخب الياباني على نظيره الهندي (59-11) وتعادلت السعودية مع العراق (31-31) ضمن مباريات المجموعة الثالثة فيما فازت البحرين على الامارات (34-15) وكازاخستان على هونغ كونغ (27-22) ضمن المجموعة الرابعة.
وسيواجه المنتخب الكويتي نظيره القطري غدا الثلاثاء لتحديد أول وثاني المجموعة الأولى.
وكان منتخب الكويت قد ضمن تأهله لدور المجموعات الأساسي بعد فوزه على الصين تايبيه أمس الأحد.
ويتأهل إلى دور المجموعات الأساسي أول وثاني منتخب من المجموعات الأربع فيما يتأهل الثالث والرابع للمنافسة على بطولة كأس الشهيد فهد الأحمد الصباح. (النهاية)

خ ن ع / ر س



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