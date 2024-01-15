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(التجارة): حظر تصدير أو إعادة تصدير المواشي الحية أو ذبح إناثها لدعم الأمن الغذائي في البلاد

1/15/2024 2:34:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 11 (كونا) -- أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم الإثنين قرارا يتم بموجبه حظر تصدير أو إعادة تصدير المواشي الحية وحظر ذبح إناثها بهدف دعم الأمن الغذائي في البلاد.
وقالت (التجارة) في بيان صحفي إن القرار المشار إليه يأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتأمين المصادر المحلية للغذاء ومواكبة الأحداث المتسارعة في المنطقة علاوة على معالجة شح أعداد الماشية الحية في السوق المحلية وارتفاع الأسعار.
وبحسب البيان فقد نصت المادة الأولى من القرار على حظر تصدير أو إعادة تصدير المواشي الحية ويستثنى من هذا الحظر تحقق وزارة التجارة والصناعة من توافرها في السوق المحلية وملاءمة أسعارها.
وأفاد بأن المادة الثانية نصت على حظر ذبح إناث المواشي الحية ويشترط الحصول على شهادة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للاستثناء من هذه المادة تفيد بتحقق الشروط ومنها: الإناث المصابة بعقم أو غير الصالحة للتربية وغير المنتجة والمصابة بالكسور أو أورام والمسنة التي يبلغ عمرها 5 سنوات في الضأن والماعز و8 سنوات في الأبقار و15 سنة في الإبل.
وبمقتضى المادة الثالثة "يسمح للأفراد والشركات بتصدير الأغنام الحية بحد أقصى عدد 5 رؤوس في السنة".
ووفق المادة الرابعة "تستثنى من هذا القرار المواشي الحية المشاركة في المهرجانات أو المسابقات خارج الدولة والصادر لها شهادة منشأ على أن يرفق المصدر شهادة نفوق من الدولة المشارك فيها حال إعادتها ناقصة".
يذكر أن وزير (التجارة) قد أصدر في وقت سابق اليوم قرارا بحظر تجزئة الخضار والفاكهة في (الفرضة) و(الجمعيات التعاونية) للسيطرة على أسعارها والحد من التلاعب وذلك اعتبارا من 1 فبراير المقبل. (النهاية)


ع ع م / م ص ع



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