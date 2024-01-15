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وكالات أممية تدعو لتغيير جذري في تدفق المساعدات الإنسانية لغزة

1/15/2024 2:34:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 15 - 1 (كونا) -– دعت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة اليوم الإثنين لتغيير جذري في تدفق مساعدات الاغاثة الإنسانية إلى غزة عن طريق تسريع وتيرة وصولها الآمن وزيادة طرق الإمداد لدرء المجاعة والحد من انتشار الأمراض الفتاكة وذلك مع استمرار عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على القطاع.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره رؤساء برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية نتيجة تزايد خطر المجاعة وتعرض المزيد من الناس لتفشي الأمراض الفتاكة بالتزامن مع مرور 100 على العدوان الوحشي الشامل على قطاع غزة.
وقال البيان إن "إيصال الإمدادات الكافية إلى غزة وداخلها يعتمد الآن على فتح مزيد من المعابر الحدودية وعلى السماح بمرور عدد أكبر من الشاحنات عبر نقاط التفتيش يوميا والحد من القيود المفروضة على حرية حركة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وضمانات السلامة للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات وكذلك من يوزعونها".
وأضاف ان جميع سكان غزة يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة في ظل غياب القدرة على إنتاج أو استيراد الغذاء مشيرا إلى أن "المساعدات الإنسانية وحدها لا تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع".
وأوضح البيان أنه بالرغم من تمكن الأمم المتحدة ووكالات المعونة الدولية والمنظمات غير الحكومية من إيصال مساعدات إنسانية محدودة في ظل ظروف بالغة الصعوبة فإن الكميات أقل كثيرا مما هو مطلوب وهو ما يتسبب في مزيج قاتل من الجوع وسوء التغذية والمرض حيث ينتشر النقص الحاد للغذاء والمياه النظيفة والمساعدات الطبية.
وأكدت الوكالات الأممية الثلاث أن "العمل الإنساني مقيد بشكل خطير بسبب إغلاق جميع المعابر - باستثناء معبرين حدوديين في الجنوب بالإضافة إلى عملية الفحص متعددة المراحل للشاحنات القادمة إلى غزة".
وأضافت أنه "بمجرد دخول القطاع تتعرض الجهود الرامية إلى إنشاء نقاط توزيع للمساعدات للعرقلة بسبب عمليات القصف وجبهات القتال المتغيرة باستمرار ما يهدد سلامة سكان غزة العاديين وكذلك العاملين في الأمم المتحدة والمجال الإنساني الذين يسعون جاهدين لإيصال المساعدات".
وأشارت الى أن الحرب على قطاع غزة أدت أيضا إلى إتلاف أو تدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية للمياه والصرف الصحي والتسبب في الإصابة بسوء التغذية الحاد وتفشي الأمراض المعدية.
ومن جانبها ذكرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين "يواجه الناس في غزة خطر الموت جوعا على بعد أميال قليلة من الشاحنات المحملة بالأغذية فكل ساعة ضائعة تعرض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر".
وأضافت ماكين "لا يمكننا تفادي المجاعة إلا إذا تمكنا من توفير الإمدادات الكافية وأتيحت لنا إمكانية الوصول الآمن إلى كل من يحتاج إلى المساعدات أينما كانوا".
وكشف أحدث تقرير (للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) عن مستويات مدمرة من انعدام الأمن الغذائي في غزة وأن جميع سكان غزة أو حوالي 2ر2 مليون شخص "يعانون أزمة أو مستويات أسوأ من الانعدام الحاد للأمن الغذائي" محذرا من حدوث مجاعة إذا استمرت الظروف الحالية.
وبدورها قالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إن "الأطفال معرضين لخطر الموت بسبب سوء التغذية والأمراض لذا فإنهم يحتاجون بشدة إلى العلاج الطبي والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لكن الظروف على الأرض لا تسمح لنا بالوصول بأمان إلى الأطفال والأسر التي بحاجة إلى المساعدة".
وأضافت راسل أن "بعض المواد التي نحتاجها بشدة لإصلاح وزيادة إمدادات المياه لاتزال ممنوعة من الدخول إلى غزة" مشيرة الى أن "حياة الأطفال وأسرهم على المحك فكل دقيقة لها أهميتها".
وحذرت اليونيسف منذ نوفمبر الماضي من أن الأطفال في جنوب غزة لا يحصلون إلا على 5ر1 لتر إلى لترين من الماء يوميا وهو أقل بكثير من المتطلبات الموصى بها للبقاء على قيد الحياة.
كما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس إن "الناس في غزة يعانون من نقص الغذاء والماء والأدوية والرعاية الصحية الكافية" مؤكدا أن "المجاعة ستجعل الوضع كارثيا لأن المرضى هم أكثر عرضة للموت جوعا والأشخاص الذين يعانون الجوع أكثر عرضة للإصابة بالأمراض".
وأضاف أننا "بحاجة إلى الوصول الآمن دون عوائق لتقديم المساعدات ووقف إطلاق النار الإنساني لمنع المزيد من الموت والمعاناة" بينما تحتاج وكالات الإغاثة بشدة إلى تصريح من الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام ميناء نشط قريب من قطاع غزة ونقاط العبور الحدودية إلى الشمال.
ومن جانبه قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لادزاريني إن "تدفق المساعدات كان شحيحا مقارنة ببحر من الاحتياجات الإنسانية وإن المساعدات الإنسانية لن تكون كافية لوقف الجوع المتفاقم بين السكان".
وشدد على أن "الإمدادات التجارية تعد أمرا ضروريا لإعادة فتح الأسواق وتشغيل القطاع الخاص وتوفير بديل لإمكانية الوصول إلى الغذاء".
كما أكد رؤساء الوكالات الأممية "الحاجة الملحة إلى رفع الحواجز والقيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى غزة وداخلها واستئناف حركة المرور التجارية مكررين الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لتمكين إطلاق عملية إنسانية ضخمة متعددة الوكالات".
واستشهد أكثر من 23700 فلسطيني وأصيب أكثر من 60000 آخرين في الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي. (النهاية)

م ن / م ع ح ع




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