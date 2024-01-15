وكالات أممية تدعو لتغيير جذري في تدفق المساعدات الإنسانية لغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 15 - 1 (كونا) -– دعت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة اليوم الإثنين لتغيير جذري في تدفق مساعدات الاغاثة الإنسانية إلى غزة عن طريق تسريع وتيرة وصولها الآمن وزيادة طرق الإمداد لدرء المجاعة والحد من انتشار الأمراض الفتاكة وذلك مع استمرار عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على القطاع.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره رؤساء برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية نتيجة تزايد خطر المجاعة وتعرض المزيد من الناس لتفشي الأمراض الفتاكة بالتزامن مع مرور 100 على العدوان الوحشي الشامل على قطاع غزة.
وقال البيان إن "إيصال الإمدادات الكافية إلى غزة وداخلها يعتمد الآن على فتح مزيد من المعابر الحدودية وعلى السماح بمرور عدد أكبر من الشاحنات عبر نقاط التفتيش يوميا والحد من القيود المفروضة على حرية حركة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وضمانات السلامة للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات وكذلك من يوزعونها".
وأضاف ان جميع سكان غزة يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة في ظل غياب القدرة على إنتاج أو استيراد الغذاء مشيرا إلى أن "المساعدات الإنسانية وحدها لا تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع".
وأوضح البيان أنه بالرغم من تمكن الأمم المتحدة ووكالات المعونة الدولية والمنظمات غير الحكومية من إيصال مساعدات إنسانية محدودة في ظل ظروف بالغة الصعوبة فإن الكميات أقل كثيرا مما هو مطلوب وهو ما يتسبب في مزيج قاتل من الجوع وسوء التغذية والمرض حيث ينتشر النقص الحاد للغذاء والمياه النظيفة والمساعدات الطبية.
وأكدت الوكالات الأممية الثلاث أن "العمل الإنساني مقيد بشكل خطير بسبب إغلاق جميع المعابر - باستثناء معبرين حدوديين في الجنوب بالإضافة إلى عملية الفحص متعددة المراحل للشاحنات القادمة إلى غزة".
وأضافت أنه "بمجرد دخول القطاع تتعرض الجهود الرامية إلى إنشاء نقاط توزيع للمساعدات للعرقلة بسبب عمليات القصف وجبهات القتال المتغيرة باستمرار ما يهدد سلامة سكان غزة العاديين وكذلك العاملين في الأمم المتحدة والمجال الإنساني الذين يسعون جاهدين لإيصال المساعدات".
وأشارت الى أن الحرب على قطاع غزة أدت أيضا إلى إتلاف أو تدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية للمياه والصرف الصحي والتسبب في الإصابة بسوء التغذية الحاد وتفشي الأمراض المعدية.
ومن جانبها ذكرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين "يواجه الناس في غزة خطر الموت جوعا على بعد أميال قليلة من الشاحنات المحملة بالأغذية فكل ساعة ضائعة تعرض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر".
وأضافت ماكين "لا يمكننا تفادي المجاعة إلا إذا تمكنا من توفير الإمدادات الكافية وأتيحت لنا إمكانية الوصول الآمن إلى كل من يحتاج إلى المساعدات أينما كانوا".
وكشف أحدث تقرير (للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) عن مستويات مدمرة من انعدام الأمن الغذائي في غزة وأن جميع سكان غزة أو حوالي 2ر2 مليون شخص "يعانون أزمة أو مستويات أسوأ من الانعدام الحاد للأمن الغذائي" محذرا من حدوث مجاعة إذا استمرت الظروف الحالية.
وبدورها قالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إن "الأطفال معرضين لخطر الموت بسبب سوء التغذية والأمراض لذا فإنهم يحتاجون بشدة إلى العلاج الطبي والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لكن الظروف على الأرض لا تسمح لنا بالوصول بأمان إلى الأطفال والأسر التي بحاجة إلى المساعدة".
وأضافت راسل أن "بعض المواد التي نحتاجها بشدة لإصلاح وزيادة إمدادات المياه لاتزال ممنوعة من الدخول إلى غزة" مشيرة الى أن "حياة الأطفال وأسرهم على المحك فكل دقيقة لها أهميتها".
وحذرت اليونيسف منذ نوفمبر الماضي من أن الأطفال في جنوب غزة لا يحصلون إلا على 5ر1 لتر إلى لترين من الماء يوميا وهو أقل بكثير من المتطلبات الموصى بها للبقاء على قيد الحياة.
كما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس إن "الناس في غزة يعانون من نقص الغذاء والماء والأدوية والرعاية الصحية الكافية" مؤكدا أن "المجاعة ستجعل الوضع كارثيا لأن المرضى هم أكثر عرضة للموت جوعا والأشخاص الذين يعانون الجوع أكثر عرضة للإصابة بالأمراض".
وأضاف أننا "بحاجة إلى الوصول الآمن دون عوائق لتقديم المساعدات ووقف إطلاق النار الإنساني لمنع المزيد من الموت والمعاناة" بينما تحتاج وكالات الإغاثة بشدة إلى تصريح من الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام ميناء نشط قريب من قطاع غزة ونقاط العبور الحدودية إلى الشمال.
ومن جانبه قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لادزاريني إن "تدفق المساعدات كان شحيحا مقارنة ببحر من الاحتياجات الإنسانية وإن المساعدات الإنسانية لن تكون كافية لوقف الجوع المتفاقم بين السكان".
وشدد على أن "الإمدادات التجارية تعد أمرا ضروريا لإعادة فتح الأسواق وتشغيل القطاع الخاص وتوفير بديل لإمكانية الوصول إلى الغذاء".
كما أكد رؤساء الوكالات الأممية "الحاجة الملحة إلى رفع الحواجز والقيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى غزة وداخلها واستئناف حركة المرور التجارية مكررين الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لتمكين إطلاق عملية إنسانية ضخمة متعددة الوكالات".
واستشهد أكثر من 23700 فلسطيني وأصيب أكثر من 60000 آخرين في الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي. (النهاية)
م ن / م ع ح ع
MENAFN15012024000071011013ID1107723371