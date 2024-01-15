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رئيس الوزراء البريطاني: ضرباتنا العسكرية ضد الحوثيين محدودة وليست تصعيدية

1/15/2024 2:34:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 15 – 1 (كونا) -– أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الإثنين أن الضربات العسكرية المشتركة التي وجهتها بلاده والولايات المتحدة ضد أهداف في اليمن الخميس الماضي "محدودة ودفاعية وليست تصعيدية".
وقال سوناك في خطابه أمام مجلس العموم البريطاني "إن المملكة المتحدة لن تتردد في حماية أمنها وشعبها ومصالحها حيثما يتطلب الأمر".
ووجهت المملكة المتحدة والولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد 13 هدفا في اليمن يوم الخميس الماضي ردا على استهداف ميليشيات الحوثي سفن شحن تجارية في البحر الأحمر منذ شهر نوفمبر الماضي احتجاجا على استمرار الحرب في قطاع غزة.
وشدد سوناك في خطابه على ان الضربات العسكرية المشتركة "لم تكن متعلقة" بالحرب في قطاع غزة وإنما "استجابة مباشرة لهجمات الحوثيين على سفن الشحن الدولي".
من جهته أيد حزب العمال الضربات العسكرية ضد أهداف محددة في اليمن بيد ان زعيم الحزب كير ستارمر رأى أمام مجلس العموم ان العمل العسكري يتعين ان يكون "مدعوما باستراتيجية واضحة".
وأضاف ستارمر ان الضربات العسكرية لا تزال تحمل مخاطر "ويتعين علينا تجنب التصعيد في منطقة الشرق الأوسط". (النهاية)

ن ب ش / ر ج



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