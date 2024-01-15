رئيس الوزراء البريطاني: ضرباتنا العسكرية ضد الحوثيين محدودة وليست تصعيدية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 15 – 1 (كونا) -– أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الإثنين أن الضربات العسكرية المشتركة التي وجهتها بلاده والولايات المتحدة ضد أهداف في اليمن الخميس الماضي "محدودة ودفاعية وليست تصعيدية".
وقال سوناك في خطابه أمام مجلس العموم البريطاني "إن المملكة المتحدة لن تتردد في حماية أمنها وشعبها ومصالحها حيثما يتطلب الأمر".
ووجهت المملكة المتحدة والولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد 13 هدفا في اليمن يوم الخميس الماضي ردا على استهداف ميليشيات الحوثي سفن شحن تجارية في البحر الأحمر منذ شهر نوفمبر الماضي احتجاجا على استمرار الحرب في قطاع غزة.
وشدد سوناك في خطابه على ان الضربات العسكرية المشتركة "لم تكن متعلقة" بالحرب في قطاع غزة وإنما "استجابة مباشرة لهجمات الحوثيين على سفن الشحن الدولي".
من جهته أيد حزب العمال الضربات العسكرية ضد أهداف محددة في اليمن بيد ان زعيم الحزب كير ستارمر رأى أمام مجلس العموم ان العمل العسكري يتعين ان يكون "مدعوما باستراتيجية واضحة".
وأضاف ستارمر ان الضربات العسكرية لا تزال تحمل مخاطر "ويتعين علينا تجنب التصعيد في منطقة الشرق الأوسط". (النهاية)
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