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الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بضرورة دعمها لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني

1/15/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 15 – 1 (كونا) -- دعا اجتماع رئاسي وحكومي يمني مشترك اليوم الاثنين المجتمع الدولي إلى ضرورة دعم الحكومة اليمنية الشرعية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال اجتماع لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مع رئيس الوزراء معين عبدالملك ووزراء الخارجية والمالية والإعلام ومحافظ البنك المركزي اليمني لمناقشة الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية وتداعياتها على كافة المستويات وتداعيات التهديدات الحوثية للأمن البحري.
وأكد الاجتماع ضرورة الشروع الفوري في تصنيف ميليشيات الحوثي "جماعة إرهابية" واجبارها على الانخراط الجاد في جهود التهدئة وإحلال الامن والاستقرار والسلام في اليمن.
وحذر ميليشيات الحوثية من مغبة الاستمرار في استثمار مظلومية الشعب الفلسطيني وصرف أنظار العالم بعيدا عن اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته الجسيمة بما يخدم ذلك العدوان واستمراره.
وجدد التأكيد على التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بالموقف اليمني الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة.
وأشاد الاجتماع بوعي اليمنيين ومواقف القوى السياسية والإعلامية المسؤولة في إدراك خلفية تصعيد ميليشيات الحوثي ومسؤوليتها عن استدعاء الضربات العسكرية وجر البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية بدعاوى مضللة لا علاقة لها بنصرة الشعب الفلسطيني. (النهاية)

س ن ص / م م ج



MENAFN15012024000071011013ID1107723369

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