الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بضرورة دعمها لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 15 – 1 (كونا) -- دعا اجتماع رئاسي وحكومي يمني مشترك اليوم الاثنين المجتمع الدولي إلى ضرورة دعم الحكومة اليمنية الشرعية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال اجتماع لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مع رئيس الوزراء معين عبدالملك ووزراء الخارجية والمالية والإعلام ومحافظ البنك المركزي اليمني لمناقشة الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية وتداعياتها على كافة المستويات وتداعيات التهديدات الحوثية للأمن البحري.
وأكد الاجتماع ضرورة الشروع الفوري في تصنيف ميليشيات الحوثي "جماعة إرهابية" واجبارها على الانخراط الجاد في جهود التهدئة وإحلال الامن والاستقرار والسلام في اليمن.
وحذر ميليشيات الحوثية من مغبة الاستمرار في استثمار مظلومية الشعب الفلسطيني وصرف أنظار العالم بعيدا عن اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته الجسيمة بما يخدم ذلك العدوان واستمراره.
وجدد التأكيد على التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بالموقف اليمني الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة.
وأشاد الاجتماع بوعي اليمنيين ومواقف القوى السياسية والإعلامية المسؤولة في إدراك خلفية تصعيد ميليشيات الحوثي ومسؤوليتها عن استدعاء الضربات العسكرية وجر البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية بدعاوى مضللة لا علاقة لها بنصرة الشعب الفلسطيني. (النهاية)
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